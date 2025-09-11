「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

初対戦の皐月賞馬に挑戦状をたたきつける。１勝クラスの稲城特別を圧勝したレッドバンデは１０日、美浦Ｗで併せ馬。レイククレセント（４歳１勝クラス）を追走し、直線は内に進路を取って馬なりで併入。６Ｆ８３秒７−３７秒５−１１秒４をマークした。

動きを見届けた大竹師は「もう少し持ったまま鼻面を合わせられれば良かった。馬体重は現時点で前走（４８４キロ）からプラス１６キロ。このひと追いでどれだけ絞れるか」と辛めのジャッジ。一方、騎乗した佐々木は「少しモタモタしていたが、動きは良かった。先週に時計を出している（同６Ｆ７７秒６）し、きょうは乗りやすさの確認ができた」と及第点を与えた。

２走前の青葉賞４着で重賞通用級の力は証明済み。指揮官も「体のラインがしっかりしてきた。以前は丸かったけど、つくところに筋肉がついてきた感じ。力強さを感じる」と春からの成長を口にする。この中間はゲート練習を重ねて、課題克服に余念はない。ダービーの舞台に立てなかった春の悔しさを胸に、進撃の秋が始まる。

◆調教診断 １週前に速い時計を出し、当週は流す調整はこれまで通り。春と比べると直線での反応や余力に若干の物足りなさはあったが、これは休み明けの分と見ていい。大竹師が話すように、このひと追いで絞れるだろう。前走同様、発走直前にゲートに入れて駐立の確認を行う予定。スタートを決めて流れに乗れれば、恥ずかしい競馬にはならない。