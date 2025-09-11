「有力馬次走報」（１０日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆セントウルＳ覇者カンチェンジュンガ（牡５歳、栗東・庄野）はスプリンターズＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）へ。

◆栗東・今野厩舎の動向。レパードＳ覇者のドンインザムード（牡３歳）はジャパンダートクラシック（１０月８日・大井、ダート２０００メートル）へ。鞍上は松山。函館スプリントＳ３着のドンアミティエ（牡５歳）は坂井で東京盃（１０月９日・大井、ダート１２００メートル）へ。平安Ｓ５着のタイトニット（牡５歳）は白山大賞典（３０日・金沢、ダート２１００メートル）に登録。除外ならシリウスＳ（２７日・阪神、ダート２０００メートル）へ。鞍上は坂井を予定。

◆京成杯ＡＨ２着のドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永）はスワンＳ（１０月１３日・京都、芝１４００メートル）が有力。僚馬のインヴォーグ（牝３歳）は秋華賞（１０月１９日・京都、芝２０００メートル）に登録する。

◆昨年のＪＢＣスプリント覇者タガノビューティー（牡８歳、栗東・西園正）が現役を引退し、種牡馬入りする（けい養先は未定）。西園正師が１０日、明らかにした。オーナーサイドとの協議の末に決まったもので、近日中に競走馬登録を抹消する。師は「調教師になって２９年。前回のコリアスプリント５着でサダムパテックを抜いて、私の管理馬で最も賞金を獲得した馬になりました。本当に手間のかかる馬ではありましたが、私の調教師人生で最も印象に残る馬です」と話した。