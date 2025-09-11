「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）

秋初戦に臨むオークス馬カムニャックが１０日、栗東坂路で最終リハ。４Ｆ５５秒１−３９秒４−１２秒１をマークし、順調な仕上がりを示した。ローズＳにオークス馬が出走するのは１６年のシンハライト以来、実に９年ぶり。友道師は「結果を出して、次に行きたい」と、目標とする秋華賞（１０月１９日・京都）での２冠へ向けて、弾みとすることを誓った。

Ｇ１馬らしく、堂々たる振る舞いで躍動した。オークス馬のカムニャックは栗東坂路で始動戦の最終リハ。４Ｆ５５秒１と全体時計は控えめだったものの、ラスト１Ｆは自己ベストとなる１２秒１をマーク。ゴール寸前のフットワークには迫力があり、ひと夏を越して威厳が増していた。

「坂路で５５秒くらいというのは予定通り。先週で体はできているからね。春に比べてたくましくなっているし、口向きも良くなっています」と友道師は成長ぶりに目を細める。オークス後は放牧に出て、１カ月前に栗東へ帰厩。「いい感じで帰ってきてくれたし、いい感じで調整できている。２週前に乗ってくれた川田ジョッキーも『折り合いは心配ない』と言ってくれたからね」と、休み明けでも不安はない。

かつては秋華賞の前哨戦としてＧ１馬が多く出走してきたローズＳだが、オークス馬が出走するのは実に１６年のシンハライト（１着）以来。この８年のうち、６頭のオークス馬が秋華賞に直行しているが、カムニャックはひと叩きで本番に挑むローテを選択した。

全ては万全の態勢で本番に向かうため。友道師は「結果を出して、次に行きたい」ときっぱり言い切った。オークスで頂点に立ったとはいえ、桜花賞は不参戦。世代最強をアピールするためにも、秋初戦から絶好のスタートを切る。