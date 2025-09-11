ヤクルトの主砲・村上宗隆内野手（２５）の打棒が、止まらない勢いを見せている。１０日の中日戦（神宮）では「４番・三塁」で先発出場。４回に相手先発・金丸の１５０キロ直球を捉え、逆方向の左翼スタンドへ１９号２ランを放った。外角低めの難しい球をバットの芯で仕留め、もはや「速球に弱いのではないか」という一部の疑念をも完全に吹き飛ばす一撃となった。

ケガによる約３か月半の長期離脱を経て７月２９日に一軍復帰。そこから驚異的なペースで本塁打を量産しており、復帰後３８試合で実に１９本。８月度の月間ＭＶＰも受賞し、１か月間で１２発をマークする離れ業をやってのけた。８月３０日の広島戦（神宮）では１試合３本塁打を記録するなど、復調どころか進化した姿を見せつけている。

プロ８年目の爛弌璽献腑鵐▲奪廰瓩和召梁農覆任眈斂精僂澆澄５日のＤｅＮＡ戦（横浜）では９回、抑えの入江が投じた１５４キロ低めのストレートを豪快にバックスクリーンへたたき込む１８号３ラン。相手が自信を持って投げた速球を全く問題にしなかった。

そして１９号２ランを放った後、１０日・中日戦の第３打席でも同じ相手先発・金丸の投じた１３４キロのスプリットを中堅フェンスギリギリまで運び、結果として中飛に打ち取られながらも、あと１メートル伸びていれば２打席連発となる狎砲靴づたり瓩鯣瑤个靴討い襦試合こそ３―６で敗れたが、村上の存在感は文句なしで際立った。

メジャーの評価も急上昇中だ。あるＭＬＢ関係者は「ヘッドスピードが明らかに昨季より増しており、インパクトの瞬間に伝わる力はＮＰＢの水準をはるかに超越している。しかも中日戦では左腕の金丸と対峙し、左対左で１５０キロの速球にも見事に対応した。速球へのアジャストに対する疑念はもはや愚問」と分析している。

すでに球団側も今季終了後のポスティングシステム利用を容認しており、水面下では複数のメジャー球団が村上に熱視線を送る。来季、日本の４番がいよいよ海を渡る可能性は極めて高い。

チームは最下位に沈み、シーズンの優勝争いからは早々に脱落した。それでも村上のモチベーションは衰えず「一打席一打席に集中したい」と前を向く。

これでリーグ２位の森下（阪神）とは、わずか１本差。目の前の速球を豪快に打ち返す姿は、すでにＮＰＢの枠を超えた存在感を示している。