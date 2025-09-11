フィリピンを拠点にした暴力団系の日本人グループ「ＪＰドラゴン」の主要メンバーが全員逮捕され、事実上壊滅したとみられる。ＪＰドラゴンの存在は、フィリピンの入国管理局ビクタン収容所からスマホで日本人の実行役に強盗を指示していた「ルフィ事件」によってクローズアップされた。一体何者だったのか。

福岡県警は１０日、日本国内の高齢者からキャッシュカードを盗んだとして、ＪＰドラゴンの三本竹（さんぼんちく）朗容疑者（２７）ら６人を、成田空港に移送中の航空機内で逮捕した。フィリピン入国管理局が５月に拘束し１０日、強制送還した。

また、フィリピン当局は６月４日、ＪＰドラゴンのリーダー吉岡竜司容疑者（５５）を拘束しており、身柄引き渡しを調整している。福岡県警が窃盗容疑で逮捕状を取得していたため、日本側がフィリピンに捜査協力を依頼していた。

ＪＰドラゴンの存在が浮上したのはルフィ事件がきっかけだ。２０２２年５月ごろから、「ルフィ」などと名乗るグループがＳＮＳで困窮した実行役を募り、遠隔操作により日本で貴金属強盗や住宅強盗を起こさせていた。２３年１月に狛江強盗殺人事件が発生したことで、いよいよ本格的に捜査が進展。「ルフィ」グループがフィリピンにいることが発覚し、その背後にＪＰドラゴンがいることが分かった。ＪＰドラゴンとは、ジャパン、フィリピン、竜司に由来する名前だとされる。

元警察関係者は「ルフィグループは日本、タイ、フィリピンと拠点を変えながら、特殊詐欺を行っていました。ＪＰドラゴンは、暴力団と関係がある吉岡容疑者が１０年以上前からフィリピンに根城を構え、表向きはレストラン経営、裏では特殊詐欺やオンライン賭博、マネーロンダリングを行っていました。ＪＰドラゴンの後にルフィグループがフィリピン入りしたので、ＪＰドラゴンが上納金を要求していたとみられます。ルフィグループからＪＰドラゴン入りして幹部になったメンバーもいます」と語る。

フィリピン政府系メディアは５月、今回の逮捕メンバーを拘束時「ＪＰドラゴンの主要人物の逮捕は政権にとって大きな勝利だ。フィリピンにおける彼らの存在を解体した」と伝えた。

さらに６月の吉岡容疑者の拘束時には「日本人マフィア組織のリーダーを捕まえたのは、フィリピン政府とフェルディナンド・マルコス大統領政権にとって大きな勝利。フィリピンが逃亡者にとって安全な避難場所ではないという明確なメッセージだ」と報じた。

フィリピンではＪＰドラゴンは壊滅したとみられる。元警察関係者は「フィリピンでは、警察や政府関係者に賄賂を渡せば何とかなるというのがＪＰドラゴンなど日本人犯罪者の定説でしたが、ルフィグループの強盗殺人事件により、日本政府がフィリピンに捜査協力を依頼したことで、事実上壊滅しました」と指摘する。

とはいえ、現在もラオスやカンボジアなどから日本国内をターゲットにした特殊詐欺事件が起きている。ＪＰドラゴンなどでノウハウを得た犯罪者たちは海外を拠点にし、リゾートバイトなどと偽って日本人を呼び寄せ、特殊詐欺を続けている。