ＤＤＴプロレスのＫＯ―Ｄ無差別級王者・平田一喜（３７）が史上初の戦わずして最多防衛記録樹立を狙っている。

平田は８月３１日の後楽園大会で、いつでもどこでも挑戦権（いつどこ権）を行使し、ベルトを奪取したばかりの上野勇希から激勝。キャリア１５年目にして初戴冠となった。普段は前座を中心にダンスで会場を沸かせている新王者を、観客は大喝采で迎えた。

後日、取材に応じた平田は「全然、やっちゃったなという感じ。一歩間違えたら大ヒールみたいなことをしたのに、泣いてくれるファンもすごい多かった。まっとうに行って取れるはずもない。けど、いつか取ってくれるんじゃないかという幻想を抱いてくれてた方が多かったから、どんな形であれ、喜んでもらえたかな」と万感の思いだ。

そんな平田だからこそ防衛戦からは狷走中瓩澄２日の上野大会ではＨＡＲＡＳＨＩＭＡの挑戦表明をうやむやにし、飯野雄貴のいつどこ権行使を阻止。６日の横浜大会でも飯野、石田有輝がいつどこ権を発動する前に帰宅するなど、あの手この手でこれまでに計４回防衛戦の回避に成功している。「ある意味これも防衛なんです。状態的にはＶ４ですよ。最多防衛記録を狙ってます」としたり顔だ。

２８日・後楽園大会で行われる正真正銘狃薛疔姫卆錣料蠎蠅發い泙戚つ蠅箸覆辰討い襪「目が向いているのは、今林久弥ＧＭ。彼とだったら歴史に残る試合ができると思う」と今年５３歳になる団体フロントを指名。犇い相手とは絶対に戦わない瓩箸いΩ任ぐ媚屬魎兇犬気擦拭

現在の最多防衛記録はＧ１覇者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）が持つ１１回。前代未聞牴者の逃亡劇瓩旅圓末に注目だ。