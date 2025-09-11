夢舞台へ望みをつなぐチームは――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦が１１日から北海道・稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子は五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、フォルティウス、ＳＣ軽井沢クラブによる三つどもえの戦い。男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クラブの２チームで争われる。ＬＳのフィフスとして２２年北京五輪銀メダルに貢献した石崎琴美さん（４６）が本紙の取材に応じ、勝負のポイントを占った。

男女ともに世界選手権で五輪出場枠は獲得できず、残り２枠を世界最終予選（１２月、カナダ）で争う構図。今大会の勝者が最終予選で出場枠を得ればそのまま五輪の代表に決まる。

女子はＬＳが今季の序盤から好調をキープしている。勝率は驚異の９割超えで、今大会と同会場で開催された８月の「稚内みどりＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＣＵＰ」、「アドヴィックスカップ」では優勝。石崎さんは「直近の２季はいいパフォーマンスをして、内容も安定していたけど、なかなかタイトルが取れなかった。でも今季は初戦からタイトルを取ったし、すごくいい仕上がりだと思う」と高く評価した。

対抗馬のフォルティウスは、２２年北京五輪日本代表候補決定戦でＬＳに敗戦。２連勝から３連敗を喫して涙をのんだ。今大会前には韓国で大一番を想定した練習を数多くこなし、状態を上げている。さらに今大会には五輪で金、銀、銅メダルをコンプリートしたニクラス・エディンコーチが同行。石崎さんは「エディンコーチがいるのは大きい。作戦で悩んだ時にすぐ聞けるし、世界でも本当にトップの選手がいるのは一つの精神安定剤になると思う」とメリットを指摘した。

ＳＣ軽井沢クラブは経験面でＬＳとフォルティウスに劣るが、若手ならではの武器がある。「世界ジュニア選手権で優勝を経験している選手もいるので、かなりモチベーションは高いと思う。当たって砕けろみたいな精神で来ると、他チームはやりにくいのでは」との見方を示した。

女子は２戦総当たりの１次リーグを経て上位２チームが決定戦に進出し、１次リーグから持ち越した成績を含めた３戦先勝方式で実施。ＬＳとフォルティウスは１１日の１次リーグ初戦でいきなり対戦する。「予選の結果が引き継がれるので、予選がとても重要になってくる。短期決戦はいい形で入れた方が流れ的にはいいと思う」とポイントを挙げた。

男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クラブの一騎打ちで、先に３勝した方が次のステージにコマを進める。実力差は拮抗しており「最大５試合ある中で、アイスにどれだけ合わせられるかと、我慢し切れた方が勝つと思う」と予想した。

負けたら終わりの大一番。勝利の女神がほほ笑むのはどのチームだろうか。