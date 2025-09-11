なにわ男子・藤原丈一郎ら、Snow Man岩本照主演「恋する警護24時 season2」追加キャスト解禁 夏生大湖＆板尾創路が新加入
【モデルプレス＝2025/09/11】Snow Manの岩本照が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時 season2」（毎週金曜よる23時15分〜／10月スタート）より、追加キャストが解禁された。
前作で視聴者を魅了してきた警護チームの仲間たちである、藤原丈一郎（なにわ男子）、今野浩喜、そして松下由樹というおなじみのメンバーの続投が決定。さらに、夏生大湖、板尾創路という強力な新キャストも加わることがわかった。
season2では、辰之助が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになるが、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みが揃わないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。一方、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受けることとなる。
そんな辰之助の助けになるのが、合併する以前から共にしてきた藤原演じる後輩ボディガード・原湊。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルで頼もしい存在だ。さらに、辰之助とは真逆で女性との接し方もうまくモテるうえに、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助の尻をたたきながら応援する。以前と変わらず“愛され年下キャラ”は健在であるが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露。「原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたい」と意気込む藤原がどんな進化を見せてくれるのか。
また、辰之助の1年先輩のボディガード・椎谷厚徳役の今野も続投決定。忍耐力が人一倍強く、どんな警護場面でも動じない強者であるが、抜けているところもあり、後輩の辰之助から怒られることもしばしば。しかし、どこから入手するのか、やたら情報通でミステリアスな一面も。これまで恋にはまったく無縁だった椎谷であるが、season2では婚活に目覚め、恋が始まるかも？
そして警護チームを時に叱咤激励しながら温かく見守ってきた松下演じる社長・塚本和江も再登場。合併して大きくなったボディガード会社「ラッコアラ警備保障」の社長として、たびたび問題が生じる警護チームの手綱を引きながらまとめ上げていく。
season2から加入する新キャストがより一層、物語を盛り上げていく。その1人が久我一刀役の夏生大湖。2022年に「六本木クラス」で俳優デビューした夏生は、連続ドラマ初レギュラー出演となった「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」（2023年）や「御上先生」（2025年）をはじめ、俳優デビューからわずか2年の間に話題作に立て続けに抜てきされ、今最も勢いのある注目の若手俳優である。そんな夏生が演じる久我は、「コ・アラセキュリティ」から千早と共にやってきた新人ボディガード。千早のことは信頼しているのですが、元「RACCO警備保障」のメンバーに心を開かず、愛想もない。特に、湊に対しては敵意むき出しで、実は過去にある関係が。
さらに、今や俳優としてだけでなく、監督としても評価されるベテラン・板尾創路も参戦。板尾が演じるのは、辰之助の警察官だった亡き・父の元同僚で、現在は辰之助たち警備チームが訓練を行う警備学校に務める梶原昌司。警察官をしていた当時、連続強盗殺人事件で犯人とされた大学生を逮捕するが、無罪となり釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことでこの大学生が誹謗中傷や殺害予告にさらされてしまい、梶原は謝罪の気持ちで辰之助たち「ラッコアラ警備保障」に警護を依頼するが…。おなじみのキャスト×新キャストによってスケールアップされる。
本作は「恋はつづくよどこまでも」や「ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と」など数々のヒット作を生み出した脚本家・金子ありさ氏が手掛けたオリジナルドラマ。ヒロイン・白石との恋をはじめ、事件の謎を追う考察あり、迫力のアクションありと、毎回ドキドキハラハラが入り混じる展開が反響を呼んだ。そんな「恋する警護24時」が、恋も事件も放送時間もスケールアップ。進化した考察系アクション・ラブコメディが10月に開幕する。（modelpress編集部）
― season2が決まったときの思いを教えてください。
前作が終わったあとに照くんと「またやりたいよね」という話をしていたのですが、まさかこんなにすぐ実現できるとは思っていなかったので、今回のお話を聞いたときは驚きとうれしさがありました。
― 今作でチャレンジしてみたい事やパワーアップしたい事はありますか？
またアクションシーンがあるので、「よっしゃ、やるぞ！」という思いで練習させていただいています。前作の終盤でめちゃくちゃ楽しみにしていたアクションシーンがあったのですが、僕は登場してから5秒でやっつけられて終わってしまったので、season2ではどうにかアクションシーンを盛りだくさんにしていただけたら！もちろん原湊の可愛らしい部分もみなさんに楽しんでいただきたいのですが、それ以上にたくましくなった原湊をアクションシーンで表現できたらなと思います。また前作で新人だった湊が今作では後輩もできるので、アイドルとして後輩ができたときの感情を思い出しながら作品に取り入れて、成長した新しい表情もお見せしたいですね。
― season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
照くんの座長っぷりを再び見られるのがとても楽しみです。前回は照くんがすごい差し入れをしてくださったので、照くんには早速「差し入れよろしくお願いします！」と伝えておきました（笑）。僕も大阪人ならではの“たこ焼きを作る”という差し入れをさせていただいたのですが、今回も、もしかしたらどこかのタイミングでたこ焼きを出店するかもしれません！
― 視聴者へメッセージをお願いします。
season2につながったということは、それだけ視聴者のみなさんが楽しみにしてくださっていたという証でもあると思うので、「season2をやるよ」と発表できることがうれしいです。きっと第1話が放送されたら、みなさんがSNSなどでいろいろ感想をつぶやいてくれると思うのですが、その声がダイレクトに届くので、今からわくわくしています。season2は原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。頑張ります！
― 前作で思い出に残っていることはありますか？
前作の撮影では、プロデューサーの神田さんによく「かわいい、かわいい」と言われていたのですが、そう言われることに慣れていないからどうしていいか分からず、困惑したことを覚えています（笑）。
― season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
前回、岩本さんがキッチンカーやカフェカーを差し入れしてくれたので、岩本さんにプレッシャーを感じてほしくはないけど、今回も楽しみですね。ただ、今回の撮影現場にキッチンカーを置ける場所があるかどうか…それだけが心配です。
― 撮影期間中に共演者としてみたいことはありますか？ちなみに、岩本さんは「しい様（＝今野）とキャンプしたい」と言っていました。
そもそも岩本さんはあんなにアイドルとしても忙しいのに、そんな暇があるのかな。一緒に行って日帰りで帰られるのは嫌だし…。でも、休みがあればもちろん合わせます。その前に、みんな「しい様」と呼んでくれるのはありがたいですけど、season2には（芸人として大先輩の）板尾さんがいらっしゃるので、板尾さんの前でだけは「しい様」と呼ばないでほしいです（笑）。その呼び名を受け入れている姿を見られるのはちょっと恥ずかしいですね（笑）。
― 視聴者へメッセージをお願いします。
みなさんお待ちかねの、あの“しい様”が帰ってきましたよ！みなさん、最後までお楽しみに！
― season2に出演することが決まりましたが、「恋する警護24時」の印象を教えてください。
前作を拝見していて一番強く感じたのは、作品全体に漂う“ファミリー感”です。登場人物それぞれが信頼し合い、温かい絆で結ばれていて、その中にいるだけで安心できるような雰囲気がありました。そんなチームに自分も新たに加わることができて本当に嬉しく、season2という責任も感じています。
― season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
やっぱり一番楽しみなのはアクションです！僕自身、アクション経験が多くはないので「ちゃんとついていけるかな…」という不安があります。ただ、それ以上にワクワクする気持ちが強いです。きっとアクションの中にもチームワークの大切さが表れると思うので、現場で学びながら全力で取り組んでいきたいです。
― 視聴者へメッセージをお願いします。
season2から新しく参加させていただきますが、まずは温かい雰囲気に満ちた警護チームの一員として、早く溶け込むことを目標にしています。前作からご覧になっている方にとってはすでに“家族”のような存在だと思うので、僕自身もその輪の中に馴染み、視聴者の皆さんからも受け入れていただけるようなキャラクターを作っていきたいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！
― season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
僕は、現場に午後入りして夕方には終わるスケジュールと聞いているので、楽しみですね（笑）。
― 視聴者へメッセージをお願いします。
season2まで続いているドラマなので、間違いなく面白い作品だと思いますが、前作よりさらに面白くなって視聴者のみなさんに楽しんでもらえるように、一役として頑張ります。よろしくお願いします。
― 前作で思い出に残っていることはありますか？
「北沢はうちのエースです」というセリフです。
― season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
みなさんのアクションシーンをとても楽しみにしています！
― 視聴者へメッセージをお願いします。
規模も大きくなり、私自身もドラマを見るのをとても楽しみにしています。season2では辰之助がどのような警護をするのか、どんなキュンがあるのか、みなさんどうぞ期待して待っていてください。
辰之助の2年後輩のボディガード。身のこなしが軽やかで俊敏、動物的な勘を持つ。またIT系にも強く、メカの扱いはお手の物。実家が金持ちで、実はボンボン育ち。辰之助と違って女性慣れしており、ドキっとさせる愛され“年下くん”キャラ。辰之助と里夏の恋を応援しているが、なかなか進展しないことに焦れったさを感じ、しばしば辰之助の尻をたたく。人懐っこい性格で、なかなか心を開かない千早にも自然と接するため、湊の前ではいつもはポーカーフェイスの千早の表情も和らぐ。
辰之助の1年先輩のボディガード。体力、忍耐力ともに人一倍あり、どのような過酷な警備の現場でも微動だにしない、挑発するのが最も難しいタイプ。常に穏やかで、気配を消すのも得意な一方、食欲旺盛で、面白い一面もある。やや抜けているところもあり、年下の辰之助に怒られることもしばしば。なぜか、あらゆる情報に精通しており、「何者なんだ」と後輩たちから少々恐れられている。これまで浮いた話は全くなかったのだが、マッチングアプリで婚活を始めたところ、ついに恋の兆しが…？
「ラッコアラ警備保障」の新人。恵まれた体格の持ち主で、和江にも将来有望な若手だと思われている。素朴でぶっきらぼう、人あたりは良くないが、礼儀正しく、芯がある。新人とはいえ、臆さず物を言うタイプ。辰之助たちと共に社員寮に住んでいる。実は父もその昔、原家に勤めていた優秀なボディガードだった。しかし、とある事情から湊には反発しており、それが原因で空気が悪くなることも。
辰之助の警察官だった亡き・父の元同僚。現在は辰之助たち警備チームが訓練を行うトレーニングセンターで教官として働いている。所轄の署長だった当時、連続強盗殺人事件で五十嵐聖を逮捕したものの無罪となった事から、責任をとって辞職。誤認逮捕を申し訳なく思い、五十嵐を誹謗中傷から守るため、辰之助たちに警護を依頼する。
ボディガード会社「ラッコアラ警備保障」の社長。元同僚だった「コ・アラセキュリティ」の社長の引退に伴い会社を引き取る形で、和江が社長を務めていた「RACCO警備保障」と合併させた。普段は穏やかな人柄だが、いざスイッチが入ると男顔負けの度胸と馬力と、若干の雑さを見せる。社長として経営する一方で、現役のボディガードとして現場でもバリバリ働き、主にセレブの警護を行う。そのため、ファッションはやや派手。
