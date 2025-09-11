10 月 3 日（金）深夜 24 時 12 分放送スタート!ドラマ24『ひと夏の共犯者』 今作が連続ドラマ初出演＆初主演・橋本将生（timelesz）！主人公・巧巳の推しのアイドル「片桐澪」を演じるのは恒松祐里！彼女の中には、もう１つの人格「眞希」がいて...。さらに、巧巳×澪の２ショット役写真も解禁！