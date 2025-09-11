歓喜のファンが道頓堀川に集結

プロ野球・阪神は7日、広島戦（甲子園）に勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した。歓喜のファンが道頓堀川に飛び込む光景が見られた中、芸術とも称された2年前のダイブと比較された1枚が話題になっている。

道頓堀川には歓喜に酔いしれる阪神ファンが集結。川に飛び込むファンが相次いだ中で、注目を浴びたのが阪神のユニホームを着た男性のダイブだった。両手を上げ、ユニホームは風になびいている。実に躍動感に溢れていた。

空中に舞う綺麗なシルエットが浮き立つ1枚はネット上で拡散。ファンから「綺麗で笑う」「美しいと思ってしまうw」「よくない事だけど…これはナイスショット」と複雑な指摘も上がっていた。

思い起こされるのが、2年前のリーグ優勝時に話題となった1枚だ。1人の男性が万歳をしながら飛び込む瞬間と、それを見守る群衆の構図を捉えた写真が反響を呼び、米大手放送局「ABCニュース」公式Xも脚光を浴びせたほどだった。

2つを比較したファンからは、「2023はどうしても越えられない」「2023がやっぱ完璧だよね」「やっぱり2023年は美し過ぎる」などの声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）