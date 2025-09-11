リモート面接で「会社を辞めた理由はなんですか？」と無限ループ質問…「早く終わらないかな」となった男性

採用面接では、思わぬ質問をされることもある。しかし、何度も同じ質問をされれば入社の意思も無くなりそうだ。投稿を寄せた茨城県の50代男性（サービス・販売・外食）は、コロナ禍で勤務先が倒産し、仕事を探していた。とある寝具メーカーのリモート面接が決まった。面接では、「相手側には3人の女性」がいたという。

「自己紹介が終わると、最初の質問は『会社を辞めた理由はなんですか？』」

そう聞かれた男性は、理由を話したが……。（文：境井佑茉）

繰り返される質問にうんざり

最初の質問の答えを話し終えると、次の面接官から驚く質問が飛んできた。

「私が数回転職してた履歴を見て、代わった別の女性から次の質問をされました。『会社を辞めた理由はなんですか？』」

先ほどの面接官と全く同じ質問である。すべての離職理由を聞きたかったのだろうか。男性はもう一度理由を話した。しかし、次の面接官もまさかの質問をする。

「理由を話し会話が終わると、また別の女性から質問されました。『会社を辞めた理由はなんですか？』」

話を聞いていなかったのか、それとも何か意図があったのか。繰り返される質問に男性も

「うんざりしてしまい、最後の頃は愛想笑いで早く終わらないかなと思ってました」

と呆れた様子が窺える。応募者は、あらかじめ質問を想定したり志望理由をまとめたり、対策をして挑むものだが、すべて無駄に終わったようで

「面接を受ける前の準備した時間や、無駄に緊張してたのが馬鹿らしくなりました」

と徒労感を書いている。

