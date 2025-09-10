『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナープロフィール

お名前：ちはる

年齢：40代

車両名：スバル WRX S4

年式：

型式：5BA-VBH

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：1年

年間走行距離：

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決め手となったポイント

見た目がカッコいい。他の方のWRXを見て、自分もほしいと思った。

ノーマルから変えた経緯

かっこよくするため

良い点・こだわりのポイント

個性的なところ。キャリパー、ホイールのペイントライン、ボンネット内側の黄色がこだわりポイント。決して主張しすぎずに要所に入っているところが落ち着いた個性を引き出している。

外装関係

STIパフォーマンスパッケージのフルセットを装着しただけでなく、リアウイングのペイントが強く主張している。

エアロパーツ：STIパフォーマンスパッケージ フルセット ボンネット：プローバ カーボンボンネット リアウイング

内装関係

シート：レカロ スポーツスター CL

足回り

パワーアップに対して、ブレーキにはエンドレス、サスペンションにはブローバオーリンズDFVを選んだ。さらに安定性にも着目するトータルバランスの高さが素晴らしい。

サスペンション：ブローバオーリンズDFV モーションコントロールビーム クロスメンバーカラー

ホイール

ホイール：RAYS グラムライツ 57CR 19インチ

エンジン関連の変更点

コールドフローBOXで空気を大量に吸い込み、抜けの良い柿本改マフラーを組み合わせている。しっかりと冷却系にも気を配るところが、愛車を大切にしている証だろう。

エアフィルターケース：プローバ コールドフローBOX インテーク：カーボン ラジエター：プローバ コンポジットラジエター マフラー：柿本改

次に変えたいポイント

こちらは空欄だったが、ぜひさらなる進化を目指して欲しい。

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/