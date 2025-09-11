真木あかりの12星座占い【9/11〜9/23】しし座は金運に追い風が吹く！

牡羊座

効率も大切にしたいパワフルな日々

対人運に勢いが生まれます。気になっていたことを徹底的に話し合ったり、貴重な意見交換ができたりと、人と接する中で希望が見えてくるでしょう。誰かのために力を尽くしている人は、当初は義務感だけでやっていた行動に、次第にやりがいを見いだせるようになるでしょう。ただ、無理をしがちな時期なので注意は必要。ともすれば休日返上、根性論で頑張るクセがある人は、効率重視のやり方に変えてみて。一度トライしてみれば、すぐにコツがわかるはず。

牡牛座

お楽しみがいっぱい待ち受けていそう

「もっと人生をしよう」という気持ちが高まりそう。少し不吉な言い方で恐縮ですが、体力の衰えや加齢を実感することで欲が出てくるかもしれません。いくら長生きを目指しても、人生で可能な食事の回数も、秋ならではのお楽しみも限りがあるのです。この時期、新たな趣味や推しと出合える人はとても多いはず。音楽やアート、創作活動などに力を入れている人は、新境地を見いだせます。今が人生でいちばん若いのだから、楽しみ尽くしましょう。

双子座

自分の「土台」に目を向けてみたい

家族や住まいについて大きな転換点が訪れそう。引っ越しや模様替え、リフォームなど住まいをガラッと変えることを検討しているなら、この秋はベストなタイミングと言えるでしょう。申し上げるまでもないことですが、住まいは精神的な「土台」。ここを住みよく整えることで、家族の運気も安定しやすくなるでしょう。家族間のしがらみが解消に向かう時期でもあります。絆はどこかから持ってくるものではなく、「取り戻す」ものなのかもしれません。

蟹座

軽やかなサポートが絆を強めていく

兄弟や職場の同僚、友達など身近な人との関係に変化が訪れそう。相談に乗ってあげたり、助け舟を出したりと、親身になってしてあげたことは思った以上に喜ばれ、絆を強めることになるでしょう。見返りを求める気持ちが強くなると関係はみやすいので、見返りの期待ゼロでできる程度のアクションを選べると理想的です。また、知的好奇心がグッと高まるときでもあります。学生時代に学んだことを、ゼロベースから学び直すには最適のタイミングです。

獅子座

金運＆物質運をブラッシュアップ

金運にフレッシュな追い風が吹く星回り。収入面では副業を探したり、昇進試験を受けて給与アップを狙ったりと積極的に動いてみるといいでしょう。金銭感覚に変化が生まれるときでもあります。何があれば豊かさを感じられるかは、人によって異なります。「他人からどう見られるか」ばかりでなく、自分が心から満たされた気持ちになれる「ポイント」を探すと、見える世界がガラッと変化するかもしれません。リユースショップなども上手に使って。

乙女座

「新しい自分」が産声を上げる

ライフスタイルを一新したり、新たなチャレンジをしたりと突然、現状を大きく変えたくなるのかも。そうした構想を検討する前に「気づいたら体が動いていた」なんて人も多そうです。周囲の人から「あなたらしくない」などと言われても、まったく気にする必要はありません。これまでのセルフイメージにとらわれず、新たな自分に変身するつもりでひらめきを行動に変えていきましょう。自分は、自分。どんなアクションだって「アリ」にしてOKです。

天秤座

痛みも思い出も情熱に変えていく

「納得がいかないこと」「傷ついたままの自分」など、過去のある部分で時間が止まったままになっていたことが意識に上ってきそう。ふと思い出してはたまらない気持ちになったり、ふとした瞬間に涙がこぼれたりと、心境はいつも以上にデリケートです。ただ、この時期の内省はいわば「浄化」。つらい過去を乗り越え、今をよりよく生きる情熱へと変えていくプロセスなので、泣きたいときは思い切り泣いて。それでこそ、救いが見えてくるはず。

蠍座

可能性は無限大大きな夢を描こう

将来のビジョンが次々に描き換えられていくような、ダイナミックな転換期。人によっては新たに出会う仲間と、ひとりでは描けない夢を見始めたりもするかもしれません。今はまだ実現の可能性は低いように思えても、理想はできるだけ高く持っておくこと。おそらく22日以降、運があなたに味方するかたちで、エネルギッシュに現実が動き始めます。フラストレーションをめ込みやすい星回りでもあるので、気晴らしの時間も大切にしましょう。

射手座

ここ一番の大勝負欲張りに挑んで

キャリアにおいてパワフルな転機が訪れます。責任ある立場を任されたり、「大」という言葉が似合うようなチャンスが舞い込んできたりと、ワクワクするようなスタートラインに立つ予感。成功のビジョンは見えずとも「面白くなってきた！」と胸の高鳴りがおさまらないほど。味方にも恵まれますが、あまりに楽観と理想ばかりで突っ走ってしまうと周囲と温度差が生まれることも。周りの意見にも十分に耳を傾けて、賢明な選択ができると素敵です。

山羊座

冒険心が運気にブーストをかける

「知らない世界を見てみたい」「誰にもまねのできないことを成し遂げたい」などと高みを目指す星回り。より日常的なレベルでは「髪形で冒険」「着たことがない色に挑戦」など、ワクワクしながら自分の魅力を発見したり、新しいことにチャレンジするのだろうと思います。人によっては、そうやって世界を広げることと仕事が密接にリンクしていることも。インプットした知識を応用したり、気付きを生かしたりと、柔軟な発想がチャンスを引き寄せます。

水瓶座

もっと高く、もっと遠くできるとき

大きく飛躍を遂げるとき。「もっと自由でいい」と多くの人や機会が教えてくれますし、「十分に究めた」と思ったテーマもまだまだ奥が深そうです。好奇心のアンテナは常に張り巡らせておき、どんな小さなヒントも見逃さないようにしておきましょう。この時期の挑戦は、自分の力だけで頑張ろうとしなくてもいいようです。身近な人を頼ったり、経済的なサポートを受けることで、さらなる飛躍を狙っていける時期。ダメ元でも、一度相談してみて。

魚座

パートナーシップにおける新たな始まり

対人関係における「始まり」のとき。新たに大切な約束をしたり、判をついて契約を交わしたりと、これからが楽しみに思えるような動きが起こります。この時期の人間関係は非常に深いつながりに発展していくもので、大きなお金が動いたり、心理的に互いを支え合ったりと、かなりパワーを割くことになります。だからこそ「誰と手を結ぶか」ばかりでなく「誰と手を結ばずにおくか」も重要。「来る者拒まず」ではなく、よくよく慎重に相手を見極めて。