そんなことある？“平社員のデスクがない”会社　社長が不在のときは「社長のデスクを使え」と言われた女性

経営状況が厳しい会社では、信じがたい方法でコスト削減が行われることもあるようだ。だが、度が過ぎて社員が辞めたくなるほどでは元も子もないだろう。

投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、職場環境に愕然としている。なんと、デスクがないというのだ。

「予算が無いから社長が不在のときは『社長のデスクを使え』と言われ、社長がいる時は会議用の長机で仕事をさせられている。フリーアドレスなんて良いものではなく、ただ単に平社員のデスクがないだけ」

プリンターが壊れた際にも、この会社は驚きの対応を見せた。（文：天音琴葉）

入社5日目で「給料泥棒」呼ばわりされた男性も

会社の備品は、業務を円滑に進めるために不可欠なものだ。ところが……

「プリンターが壊れたら、『誰か家の古いプリンター持ってこれないのか？』と聞いてきて、新しく買い直してくれないから、印刷もスキャンもできない」

これでは仕事にならないだろう。女性が「もう辞めるしかない」と投稿を結んだのも無理はない。

家電量販店で働く50代男性（メーカーの販売員）も、職場の理不尽な対応に憤りを隠せない。入社直後の研修中に屈辱的な言葉を浴びせられた。

「入社5日目で、研修で理解しきれてなかった事に対して『給料泥棒』呼ばわりされた！」

さらに、「質問もしなかった」と叱責されたが、男性曰く事実とは異なるようだ。

「質問した時には『販社（編注：販売会社）が違う内容なので貴方には影響ありません。的外れな質問です』まで言われたから、質問できなかったんじゃねーか！」

一度は質問したものの、それ以上はできなかったということだろう。確かに、「的外れ」と一蹴されれば、萎縮して質問しづらくなる。そんな背景も考慮せず、一方的に罵倒されては、たまったものではないだろう。

※キャリコネニュースでは「『こんな会社入るんじゃなかった』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/7W7QUHDN