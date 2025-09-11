◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

プロボクシングＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が今、感じていることを語るコラム「ＢＩＧ ＢＡＮＧ！」。第６回は目前に迫った、スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥の防衛戦を大胆予想した。ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフと防衛戦（９月１４日、ＩＧアリーナ）を行う尚弥と、来年５月に東京ドームでの対戦が期待される中谷は、統一王者の勝利を確信している。

こんにちは。中谷潤人です。

僕の大きな目標の一つが、パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で１位になることです。現在、「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」（米国でも最も権威のある専門メディア）ではＰＦＰ７位。評価をもらえており、素直にうれしいですが、目指しているのは１位。遠い距離でも、接近戦でも、柔軟に対応できるようボクシングの精度をより高め、もっと評価をもらえるような試合をしていきたいです。

来年、尚弥選手との対戦が期待されているというのは日を追うごとに感じています。ただ、お互いが勝ち続けていかないと成り立たないビッグファイトですから、目の前の試合に勝つことにフォーカスすることが大事。大きな試合に行くまでには、一つ一つ、絶対に落とせない。その気持ちは試合に表れますし、僕自身もそこは大事にしている。３１戦キャリアを重ねてきて、その思いは変えることはない。ＰＦＰ１位になるために、尚弥選手という壁は乗り越えていかないといけないでしょう。

複数階級制覇にはタイミングというものがあると思います。４階級制覇ができる選手というのはなかなかいないですし、そういうタイミングで尚弥選手と対戦するという形になるという、そんな良い状況って、誰もが経験できることではない。僕にしかできない経験を楽しんでいきたいですね。

１４日は名古屋に行かせてもらいます。尚弥選手、アフマダリエフ選手ともにパワーパンチを持っており、お互いにアクションを増やしていく戦いにはなるでしょう。ただ、尚弥選手は大きな舞台を何度も踏んでおり、その経験から、パンチを当てるタイミングだったり、試合でのひらめきだったり、そういうポイントはより多くなってくるでしょうし、そういうところで相手を上回っていくかなと思います。

アフマダリエフ選手は体も頑丈で「危険さ」というのはすごく高いと思います。尚弥選手がネリ（メキシコ）やカルデナス（米国）からダウンを奪われたような、交通事故的なパンチを食らう危険性はあると思います。挑戦者を指導するアントニオ・ディアス・トレーナーはカルデナスのジョエル・トレーナーの弟。同じチームの一員として共有されていることがあるでしょうから。でも、尚弥選手がかけるプレッシャーや、流れに対応できる力というのはより優れており、そういうところで差が出てくるのではないでしょうか。

アフマダリエフ選手が統一王者からプレッシャーをかけられた時にどう反応するか。それでも挑戦者は尚弥選手との対戦をモチベーションにしてきただけに、ドンドン前に行くようであれば、試合は長引く可能性もあります。尚弥選手ご本人が判定までいくことも想定していると話されていますし…。試合にかける思いはファイトに表れますから。

ただ、僕は判定までいくイメージは湧きません。アフマダリエフ選手もしっかり仕上げてくるでしょうが、尚弥選手のパンチがドンピシャで当たれば絶対、すぐ終わっちゃうとは思うんです…。お互いの仕上がり具合によりますが、中盤から後半までに、尚弥選手が倒して勝つというイメージはあります。

もし僕がアフマダリエフ選手と戦うとしたら？ 結構出入りの多い選手なので、そこはうまくボクシングをさせないよう、常にプレッシャーをかけられる状態にしておいた方がいいかな？ アフマダリエフ選手はガッチリした体形で、そう簡単には倒れないという印象。僕なら、腹を狙っていくかな？ 身長は僕の方が高いという利点を生かし、自分がプレッシャーを与えていくという構図の方が、うまくボクシングは展開していけるかなと思います。

尚弥選手との対戦前に、本当は２試合ほど戦いたいのですが、現状では、１試合になりそうな感じはあります。でも、体さえ作れれば、実戦練習でも調整はできます。１０日の練習のように、ヘッドギアを外して行えば、より実戦に近い状態でできますから。フライ級時代、コロナ禍で世界戦延期が続いた時も、延期となったぶんだけスパーリングを数多くできました。実戦練習でも成長できたという経験があります。試合をしなくても、スパーリングで色々なものを駆使して対応できる力をつけることで実戦感覚を落とすことなくできます。そこは柔軟に、自分がどう思うかで調整していきたい。尚弥選手のアフマダリエフ戦で刺激をもらい、ビッグファイトに向けて一つ一つ、進んでいければと思います。感謝！ 感謝！（ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者）

〇…中谷は１０日、神奈川・相模原市のＭ・Ｔジムで、本格的なスパーリングを再開した。ジムワークはすでに再開し、後輩の実戦練習相手もつとめてきたが、自身のためのスパーは６月以降では初めて。２１年度全日本新人王で日本同級２位・梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝相手に３回打ち合った。次戦は未定も、試合感覚を戻すためにヘッドギアを外して、さらに３回のマスボクシング（軽めのスパー）を敢行。「良い練習ができました。ここからドンドン上げていきます」と手応えを示した。

◆中谷 潤人（なかたに・じゅんと）１９９８年１月２日、三重・東員町生まれ。２７歳。中１からボクシングを始め、中学卒業後、米国で単身武者修行。２０１５年４月にプロデビュー。１６年度全日本フライ級新人王。１９年２月に日本同級王者、２０年１１月にＷＢＯ世界同級、２３年５月にＷＢＯ世界スーパーフライ級、２４年２月にＷＢＣ世界バンタム級王座獲得で３階級制覇を達成。今年６月には前ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）に６回終了ＴＫＯ勝ちして２団体王座を統一した。身長１７３センチの左ボクサーファイター。戦績は３１戦全勝（２４ＫＯ）。家族は両親と弟。