「５５」は吉村禎章が入団から４年間つけて槙原寛己、駒田徳広とともに「５０番トリオ」として活躍したのも印象深いが、その後、松井秀喜が確固たるイメージをつくり上げた。

石川・星稜で１年から４番に座り、夏は３年連続で甲子園に出場。３年時の５打席連続敬遠は社会現象にもなった。９２年のドラフトでは４球団が競合する中、長嶋茂雄監督がくじを引き当て、巨人入りした。

９３年５月１日のヤクルト戦、７番・左翼でデビューし、翌２日に、初本塁打。９６年には当時の最年少でセ・リーグＭＶＰを受賞した。９９年には４２本塁打をマーク。２０００年は開幕から全イニング４番を任され、打率・３１６、４２本塁打、１０８打点。シーズンと日本シリーズＭＶＰをダブル受賞した。０１年は王貞治、イチローに次ぐ３人目の全イニング出場での首位打者となった。

０２年、ＦＡ権を行使してヤンキース入り。０９年、フィリーズとのワールドシリーズ第６戦で、１試合６打点を挙げるなど９年ぶりの世界一に貢献し、日本人初のＭＶＰを受賞した。そして１３年、師匠の長嶋茂雄さんとともに国民栄誉賞を受賞。「５５」は松井の後、大田泰示、秋広優人も背負ったが重圧は想像以上だったのかもしれない。