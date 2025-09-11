◆京滋大学リーグ▽第２節３回戦 花園大１２―０大谷大＝７回コールド＝（１０日・京都府太陽が丘）

花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年）が１０日、中１日で大谷大との３回戦に先発した。疲労も残る中、最速１５０キロをマーク。５回２安打無失点１０奪三振の好投で、チームを勝利に導いた。

並々ならぬ覚悟がにじんでいた。藤原聡は３回１死二塁のピンチを２者連続の３球三振で切り抜けると、雄たけびを上げた。

巨人や阪神など９球団のスカウトが集結する中、５回無安打無失点１０奪三振の快投を披露した８日の１回戦から中１日。「チームを勝たせるために、自分に行かせてください」と登板を志願した。この日、スカウトの姿はなかったが、５回無失点と有言実行のマウンドだった。

２試合連続の１０奪三振にも、「四球が２つあった。無駄な走者を出したことがピンチにつながったと思う」と満足はしていない。今秋は３試合で１７イニングを投げ、２６Ｋ。奪三振率は驚異の１３・７６だが、より良い投球を追い求めている。

常に落ち着いて自分と向き合えているのには理由がある。毎晩寝る前に、幕末の思想家・吉田松陰の名言を集めた「覚悟の磨き方」を２ページ読むことを習慣にしている。２年夏に右肘の炎症を起こしてから「メンタルがしっかりしていないとチームにいい影響を与えられない」と考えが変わった。チームの精神的な支柱に成長したプロ注目右腕が、同大学初の秋季リーグ優勝へと腕を振り続ける。（藤田 芽生）