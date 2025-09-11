ＶＴｕｂｅｒの大神ミオが１０日、横浜市のぴあアリーナＭＭで「１ｓｔ Ｌｉｖｅ Ｏｕｒ Ｓｐａｒｋｌｅ」を開催した。

ありったけの歌声を響き渡らせた。デビューから約７年にして、初のソロライブ。満を持してのステージに大神は「この舞台に押し上げてくれたみんな、ありがとう。こんなに大きい会場でライブをさせてもらえて本当に幸せ者です」と満面の笑みを輝かせた。約２時間にわたって歓声を浴び続け「すごい声！ 感動しっぱなしだよ」と目を丸くしながら喜んだ。

ソロライブは大きな夢の一つだった。初めてオリジナル楽曲をリリースしたのは２１年。翌２２年に同じＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」に所属する猫又おかゆのライブを目にしたことをきっかけに、自身だけのステージに思いを募らせるようになった。以来、ＶＴｕｂｅｒとしてゲーム配信などを行う傍ら、楽曲制作にも一層熱を入れるようになった。

その集大成として今年８月２０日に２枚目アルバム「Ｍｙ Ｓｐａｒｋｌｅ」を発売。オリコンとビルボードジャパンの週間アルバムランキングで１位を獲得し、ホロライブとして史上初の快挙を達成した。

この日はその「Ｍｙ Ｓｐａｒｋｌｅ」に収録されている「Ｈｏｗｌｉｎｇ」「ドッタバッタ珍道中！」など全２２曲を歌唱。客席は満員となり「埋められるか不安だったけど、こんなに応援してくれるみんながいるんだって気づきました」と感慨に浸った。

夢はかなえたが、まだ道のりは始まったばかりだ。チケットが手に入らなかったファンも多くいることから「絶対にセカンドライブをやらなければという気持ちです」と早くも次を見据える。だからこそ、最後には「これからも全力で歌っていきたいと思います」と自らに言い聞かせた。この日の景色を胸に刻み、アーティストとしてのさらなる高みへ歩みを進めていく。（松下 大樹）

◆大神 ミオ（おおかみ・みお）２０１８年１２月７日デビュー。誕生日は８月２０日。ＹｏｕＴｕｂｅの登録者数は１３２万人。Ｘのフォロワーは１１３万人。２１年、初のオリジナル楽曲「Ｈｏｗｌｉｎｇ」を発売。同曲のミュージックビデオはＹｏｕＴｕｂｅ上で６７５万回以上再生を記録中。身長１６０センチ。愛称・ミオしゃ。