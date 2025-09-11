◆ローズＳ追い切り（１０日、栗東トレセン）

３日間開催３重賞の追い切りが東西トレセンで行われ、春のＧ１馬が秋の始動戦に向けた動きを披露。秋華賞トライアルの第４３回ローズＳ・Ｇ２（１４日、阪神＝３着まで優先出走権）のオークス馬カムニャックをヤマタケ（山本武志）記者が「見た」で仕上がりに迫った。

友道厩舎のレース当週は「動きがないのは元気な証拠」と考えるようにしている。しっかりと負荷をかける１週前追い切りでほぼ仕上げ、当週はソフトなメニュー。メリハリを利かせた調整を施し、フレッシュな状態で送り出す。あのドウデュースだって、猛時計を出したのはいつも１週前で、当週は軽いＤＰコースでサッと流す程度だった。

カムニャックの当週は初戦から３戦目まで距離の長いコースで少し負荷をかけ、重賞連勝となった近２走が坂路で微調整だった。２戦目のアルテミスＳ、３戦目のエルフィンＳに関しては「具合が良くなかった」と友道調教師。つまり、当週にも良化を求めないといけない“スパイス”が必要だったと言える。一方、フローラＳ、オークスに関しては「東京への輸送もあるし、特にオークスは間隔も短かったから」と軽めのメニューを選択。その結果、重賞連勝という最良の答えが出た。

この日は成功体験を踏襲するように栗東・坂路で単走。序盤からグッと手綱を押さえ、徐々にスピードに乗せていく。軽く促したラスト１ハロンのフットワークは力強さを増していくばかり。牝馬だが、友道調教師が「春に比べるとたくましくなった」と口にするのも納得だ。最後まで楽な感じのままだったが、しっかりと加速ラップを刻み、５５秒１―１２秒１をマーク。もちろん、１週前にＣＷコースで６ハロン７８秒８の猛時計を出しており、友道流の万全仕上げと言える。

オークスを勝ったが、昨秋から今春まで本来の調子を取り戻すために苦心した。「今回は放牧からいい感じで帰ってきている。勝って、次に行ければいいですね」。春より明らかに歯切れのいい友道師の口調と明るい表情。そして、動かなくてもよかった最終調整。樫の女王は万全の態勢で復帰戦に臨む。（山本 武志）