競泳の国民スポーツ大会（通称国スポ、１３日開幕・インフロニア草津アクアティックセンター）を前に、静岡選手団が１０日、静岡市内の水泳場で直前合宿を行った。７月の県選手権で５０メートル自由形の日本記録を樹立した松本周也（２５）＝ひまわりネットワーク、伊東高出＝がこの日から合流。成年男子自由形５０メートルと１００メートルの２種目に出場し、表彰台を目指す。

この夏、下田市生まれの松本が一躍、脚光を浴びた。７月２７日に高校時代から泳ぎ慣れた富士で、男子５０メートルの日本新をマーク。従来の記録を０秒０３上回る２１秒６４で会場を驚かせた。「泳いでいて自己ベスト（２１秒９７）は出たかなと思ったけど、ここまで速いタイムとは思わなかった」。一気に自身の持ちタイムを０秒３３縮めた。周囲の反響も大きくＳＮＳのフォロワー数も一気に１０００人近く増えた。

これまでは個人メドレーが主戦場だった男が、自由形で台頭を現した。伊東高３年の時に２００＆４００個人メドレーで、全国高校総体２冠を達成。中京大２年時の日本選手権の２００メートル個人メドレーで３位に入るなど日本トップの実力はあったが、得意のクロールで日本トップの仲間入りを果たした。

ただ、いざ日本記録保持者の称号を手に入れると、目に見えない重圧が襲ってきたという。「追われる立場になって味わったことのない不安を感じています。あまりにタイムを一気に縮めたので周囲からあの記録は『まぐれ』と思われているんじゃないかな」。思いがけない“立ち位置”に、居心地の悪さを覚えている。

今回は１００メートル自由形に豪華なメンバーがそろった。７月の世界水泳の２００メートル自由形で銅メダルを獲得した村佐達也（１８）＝中大＝が愛知代表で出場。１００メートルの日本記録保持者で、千葉代表の松元克央（２８）＝ミツウロコ＝も参戦するなど豪華対決に注目が集まる。

松本が大舞台で強豪相手に勝負を挑む。「（日本記録は）県レベルの大会だったので、今度は大きな大会で記録を出したい」。国スポの５０メートルで再び２１秒台をマークして、自分の心にくすぶる「まぐれ」の声を消し去る。

◆松本 周也（まつもと・しゅうや） ２０００年５月１０日、下田市生まれ。２５歳。伊東高３年で２００＆４００メートル個人メドレーで２冠を達成。中京大に進学し、ひまわりネットワークで競技を続ける。１７５センチ、６５キロ。

〇…１年生ながら全国高校総体２００メートル平泳ぎで優勝した宮崎緒里（浜松商）が、国スポでタイトル奪取を狙う。競泳でアトランタ五輪に出場した義伸さん（４７）を父に持つ期待のスイマー。高１、中３世代となる少年Ｂに２００メートル平泳ぎがないため１００メートル平泳ぎと２００メートル個人メドレーに出場。「２種目とも表彰台が目標。平泳ぎは優勝したいけど、気負わず、気楽に泳ぎたい」。リレー２種目にも出場予定の宮崎が、少年のエースとして静岡を引っ張る。