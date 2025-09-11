Ｊ１清水は１０日、リーグ再開戦となるアウェー・新潟戦（１３日）に向け静岡市内で一部非公開調整した。今節はＦＷ北川航也主将が出場停止。ベンチ入り濃厚なＦＷ千葉寛汰がユースの先輩の分まで奮起することを誓った。

己の全てをピッチで出し切る。千葉は「（自分にとって）本当にチャンスだと思う。チームの勝利を目指す中で自分の結果も狙えるなら、死ぬ気で狙います」と声を大にした。

Ｊ２藤枝への期限付き移籍から緊急復帰後はコンスタントに出番を与えられてきたが、徐々に出場機会が減少。チームは今夏、ＦＷ高橋利樹、ＦＷアルフレド・ステファンスを補強し、故障していたアフメド・アフメドフも復帰するなど前線の競争は熾烈（しれつ）を極める。「自分がやるべきことを淡々とやることを意識してきた」。

８月３１日の鹿島戦で５試合ぶりに出場し、リーグ中断期間に行われたＪ２磐田との強化試合（６日、３〇０）はピンポイントの右クロスで北川のゴールをアシスト。「コンディションはすごくいいし、体がキレている感覚はある」と手応えを口にする。

残り１０試合でチームは勝ち点３３の１３位。同２０で最下位に沈む新潟戦はアウェーであっても絶対に落とせない一戦だ。「早めに点を取って優位に進めたい。残り１０試合、全部が大事なゲーム」。ユース卒の２２歳が、“オレンジ対決”で豪快にネットを揺らす。