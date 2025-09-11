ヒロミ×林家正蔵『モグモグGOMBO』一夜限りの復活 『THEグルメDAY』3時間SP企画発表
タレントのヒロミとお笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）がMCを務める日本テレビ系秋のグルメ企画の祭典『THEグルメDAY』3時間スペシャルが、23日午後8時から放送される。全参加番組と企画が発表され、『モグモグGOMBO』が、22年ぶりに復活することがわかった。
【写真】『THEグルメDAY』3時間スペシャルのスタジオゲスト
同番組では、『有吉ゼミ』（毎週月曜 後7：00）、『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）、『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜 後8：00）、『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜 後9：00）、『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56）、『満天☆青空レストラン』（毎週土曜 後6：30）、『メシドラ』（毎週日曜 後0：45）、『ZIP!』（毎週月〜金 前5：50）の全8番組に加え、伝説の料理番組『モグモグGOMBO』（1993年〜2003年放送）が参加する。
『有吉ゼミ』のギャル曽根は『オモウマい店』の名物店をめぐる超お得な食べ放題ツアーを敢行。『ぐるナイ』ゴチ全メンバーが『オモウマい店』MCの小峠英二、『満天☆青空レストラン』MCの宮川大輔をむかえ、『オモウマい店』で史上最安値ゴチ、『沸騰ワード10』航空ステータス修行旅シリーズでおなじみの風間俊介と『秘密のケンミンSHOW極』MCの爆笑問題・田中裕二の弾丸空港メシ旅など、特別なコラボ企画も実施する。
また、『モグモグGOMBO』は22年の時を経て、MCのヒロミと林家正蔵が再タッグを組み、一夜限りの復活。土屋アンナ親子、元メジャーリーガーの川崎宗則（※崎＝たつさき）親子、原口あきまさ親子が参戦。子どもたちが見届け助っ人の伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）とともに料理をし、親への感謝を伝える1品を届ける。
さらに、スタジオでは『有吉ゼミ』『オモウマい店』『ぐるナイ』『秘密のケンミンSHOW極』『沸騰ワード10』『メシドラ』『ZIP!』から総勢23人のゲストが集結し、グルメをめぐるハプニング映像やクイズで盛り上がる。
22日から28日までの7日間、東京・TAKANAWA GATEWAY CITYにオープンする「ニュウマン高輪」1Fの高輪リンクライン（屋外）では、フードフェス『日テレ THEグルメ DAYフェス』が開催され、同局の番組やコンテンツが関わるコラボフードトラックやブースが複数出店する。
【写真】『THEグルメDAY』3時間スペシャルのスタジオゲスト
同番組では、『有吉ゼミ』（毎週月曜 後7：00）、『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）、『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜 後8：00）、『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜 後9：00）、『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56）、『満天☆青空レストラン』（毎週土曜 後6：30）、『メシドラ』（毎週日曜 後0：45）、『ZIP!』（毎週月〜金 前5：50）の全8番組に加え、伝説の料理番組『モグモグGOMBO』（1993年〜2003年放送）が参加する。
また、『モグモグGOMBO』は22年の時を経て、MCのヒロミと林家正蔵が再タッグを組み、一夜限りの復活。土屋アンナ親子、元メジャーリーガーの川崎宗則（※崎＝たつさき）親子、原口あきまさ親子が参戦。子どもたちが見届け助っ人の伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）とともに料理をし、親への感謝を伝える1品を届ける。
さらに、スタジオでは『有吉ゼミ』『オモウマい店』『ぐるナイ』『秘密のケンミンSHOW極』『沸騰ワード10』『メシドラ』『ZIP!』から総勢23人のゲストが集結し、グルメをめぐるハプニング映像やクイズで盛り上がる。
22日から28日までの7日間、東京・TAKANAWA GATEWAY CITYにオープンする「ニュウマン高輪」1Fの高輪リンクライン（屋外）では、フードフェス『日テレ THEグルメ DAYフェス』が開催され、同局の番組やコンテンツが関わるコラボフードトラックやブースが複数出店する。