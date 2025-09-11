一ノ瀬颯、月9でZ世代のインテリ刑事役「強い気概を持って臨みたい」【コメント全文】
俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の追加キャストが11日、発表となった。安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
一ノ瀬が演じるのは、DICT＜ディクト＞のメンバーで巡査部長の南方睦郎（みなかた・むつろう）。元・警視庁捜査二課。幼少期から数字に強く、パズルや将棋が得意だった。金融詐欺の内偵に携わり、若手ながらデータ分析に長けて、詐欺グループの資金の流れ解明にも貢献。頭脳派として評価を上げ、経済犯罪や汚職、横領、企業不正などを担当してきた。本人にそんなつもりがないものの、先輩に対して生意気に取られるような言動をしてしまうマイペースで天然な一面も。仕事はきっちりできるタイプで、論理的な思考力がありデータ分析ができる切れ者。上司との人間関係の構築に悩むZ世代のインテリ刑事。
■一ノ瀬颯
皆さんに愛されてきた『絶対零度』シリーズに出演させていただけて、とても光栄です。それと同時に、“今まで以上に魅力的で、多くの人に愛される作品を作ってやるぞ！”という強い気概を持って臨みたいなと思います。今作は、“情報犯罪”に焦点を当てている作品で、皆さんが利用しているSNSなどをきっかけに、いつ、どこで、誰に起こってもおかしくないような事件が描かれるので、多くの人に自分のことのように感じていただき、没入してもらえる作品になると思います。
僕が演じる南方は、若者特有の価値観を持っている人物です。それ故の言動や考え方が随所に表われてくると思うので、“若者らしい南方”に共感してくださる方もそうでない方も、皆さんの反応が楽しみです。主演の沢口さんとは初共演になるのですが、周りのスタッフさんのお話を聞いていると、現場を明るく引っ張ってくださる、とてもすてきな方だなという印象で、お話しするのが楽しみです！人気シリーズに出演させていただけるということで、自分自身気合が入っていますし、老若男女問わず楽しんでもらえる作品にしたいなと思っています！
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■一ノ瀬颯
皆さんに愛されてきた『絶対零度』シリーズに出演させていただけて、とても光栄です。それと同時に、“今まで以上に魅力的で、多くの人に愛される作品を作ってやるぞ！”という強い気概を持って臨みたいなと思います。今作は、“情報犯罪”に焦点を当てている作品で、皆さんが利用しているSNSなどをきっかけに、いつ、どこで、誰に起こってもおかしくないような事件が描かれるので、多くの人に自分のことのように感じていただき、没入してもらえる作品になると思います。
僕が演じる南方は、若者特有の価値観を持っている人物です。それ故の言動や考え方が随所に表われてくると思うので、“若者らしい南方”に共感してくださる方もそうでない方も、皆さんの反応が楽しみです。主演の沢口さんとは初共演になるのですが、周りのスタッフさんのお話を聞いていると、現場を明るく引っ張ってくださる、とてもすてきな方だなという印象で、お話しするのが楽しみです！人気シリーズに出演させていただけるということで、自分自身気合が入っていますし、老若男女問わず楽しんでもらえる作品にしたいなと思っています！