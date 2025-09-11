岩本照主演『恋する警護24時』続編、藤原丈一郎ら警護メンバーが再登場決定 新キャストも発表【コメントあり】
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）のレギュラーキャストが一挙解禁された。
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』。全話平均視聴率は2.1％（個人全体）とオシドラ枠トップタイ、また初回配信数は1週間で約147万回という歴代最高記録(当時)をマーク、さらに全話平均配信数は100万回突破というオシドラ史上初の快挙を成し遂げた。そんなオシドラ枠の歴史を塗り替えた同作が、恋も事件も放送時間もスケールアップしてこの秋、金曜ナイトドラマで復活する。
今回は、前作にも出演した警護チームの仲間たち、藤原丈一郎（なにわ男子）、今野浩喜、松下由樹というおなじみのメンバーの続投が決定。さらに、夏生大湖、板尾創路が新キャストとして加わることが発表となった。
season2では、辰之助（岩本）が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになるが、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みがそろわないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。一方、弁護士・岸村里夏（白石）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受ける。
そんな辰之助の助けになるのが、合併する以前から共にしてきた藤原演じる後輩ボディガード・原湊。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルで頼もしい存在。さらに、辰之助とは真逆で女性との接し方もうまくモテるうえに、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助の尻をたたきながら応援する。以前と変わらず“愛され年下キャラ”は健在だが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露する。
また、辰之助の1年先輩のボディガード・椎谷厚徳役の今野も続投決定。これまで恋にはまったく無縁だった椎谷だが、season2では婚活に目覚める。そして警護チームを時に叱咤激励しながら温かく見守ってきた松下演じる社長・塚本和江も再登場。合併して大きくなったボディガード会社「ラッコアラ警備保障」の社長として、たびたび問題が生じる警護チームの手綱を引きながらまとめ上げていく。
そして、season2から加入する夏生が演じる久我一刀は、「コ・アラセキュリティ」から千早と共にやってきた新人ボディガード。千早のことは信頼しているが、元「RACCO警備保障」のメンバーに心を開かず、愛想もない。特に、湊に対しては敵意むき出しで、実は過去にある関係が。板尾が演じるのは、辰之助の警察官だった亡き・父の元同僚で、現在は辰之助たち警備チームが訓練を行う警備学校に務める梶原昌司。警察官をしていた当時、連続強盗殺人事件で犯人とされた大学生を逮捕するが、無罪となり釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことでこの大学生が誹謗中傷や殺害予告にさらされてしまい、梶原は謝罪の気持ちで辰之助たち「ラッコアラ警備保障」に警護を依頼する。
■藤原丈一郎（原湊役） コメント
――season2が決まったときの思いを教えてください。
前作が終わったあとに照くんと「またやりたいよね」という話をしていたのですが、まさかこんなにすぐ実現できるとは思っていなかったので、今回のお話を聞いたときは驚きとうれしさがありました。
――今作でチャレンジしてみたい事やパワーアップしたい事はありますか？
またアクションシーンがあるので、「よっしゃ、やるぞ！」という思いで練習させていただいています。前作の終盤でめちゃくちゃ楽しみにしていたアクションシーンがあったのですが、僕は登場してから5秒でやっつけられて終わってしまったので、season2ではどうにかアクションシーンを盛りだくさんにしていただけたら！ もちろん原湊のかわいらしい部分もみなさんに楽しんでいただきたいのですが、それ以上にたくましくなった原湊をアクションシーンで表現できたらなと思います。また前作で新人だった湊が今作では後輩もできるので、アイドルとして後輩ができたときの感情を思い出しながら作品に取り入れて、成長した新しい表情もお見せしたいですね。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
照くんの座長っぷりを再び見られるのがとても楽しみです。前回は照くんがすごい差し入れをしてくださったので、照くんには早速「差し入れよろしくお願いします！」と伝えておきました（笑）。僕も大阪人ならではの“たこ焼きを作る”という差し入れをさせていただいたのですが、今回も、もしかしたらどこかのタイミングでたこ焼きを出店するかもしれません！
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2につながったということは、それだけ視聴者のみなさんが楽しみにしてくださっていたという証でもあると思うので、「season2をやるよ」と発表できることがうれしいです。きっと第１話が放送されたら、みなさんがSNSなどでいろいろ感想をつぶやいてくれると思うのですが、その声がダイレクトに届くので、今からわくわくしています。season2は原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。頑張ります！
■今野浩喜（椎谷厚徳役） コメント
――前作で思い出に残っていることはありますか？
前作の撮影では、プロデューサーの神田さんによく「かわいい、かわいい」と言われていたのですが、そう言われることに慣れていないからどうしていいか分からず、困惑したことを覚えています（笑）。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
前回、岩本さんがキッチンカーやカフェカーを差し入れしてくれたので、岩本さんにプレッシャーを感じてほしくはないけど、今回も楽しみですね。ただ、今回の撮影現場にキッチンカーを置ける場所があるかどうか…それだけが心配です。
――撮影期間中に共演者としてみたいことはありますか？ ちなみに、岩本さんは「しい様（＝今野）とキャンプしたい」と言っていました。
そもそも岩本さんはあんなにアイドルとしても忙しいのに、そんな暇があるのかな。一緒に行って日帰りで帰られるのは嫌だし…。でも、休みがあればもちろん合わせます。その前に、みんな「しい様」と呼んでくれるのはありがたいですけど、season2には（芸人として大先輩の）板尾さんがいらっしゃるので、板尾さんの前でだけは「しい様」と呼ばないでほしいです（笑）。その呼び名を受け入れている姿を見られるのはちょっと恥ずかしいですね（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いします。
みなさんお待ちかねの、あの“しい様”が帰ってきましたよ！ みなさん、最後までお楽しみに！
■夏生大湖（久我一刀役）コメント
――season2に出演することが決まりましたが、『恋する警護24時』の印象を教えてください。
前作を拝見していて一番強く感じたのは、作品全体に漂う“ファミリー感”です。登場人物それぞれが信頼し合い、温かい絆で結ばれていて、その中にいるだけで安心できるような雰囲気がありました。そんなチームに自分も新たに加わることができて本当にうれしく、season2という責任も感じています。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
やっぱり一番楽しみなのはアクションです！ 僕自身、アクション経験が多くはないので「ちゃんとついていけるかな…」という不安があります。ただ、それ以上にワクワクする気持ちが強いです。きっとアクションの中にもチームワークの大切さが表れると思うので、現場で学びながら全力で取り組んでいきたいです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2から新しく参加させていただきますが、まずは温かい雰囲気に満ちた警護チームの一員として、早く溶け込むことを目標にしています。前作からご覧になっている方にとってはすでに“家族”のような存在だと思うので、僕自身もその輪の中になじみ、視聴者の皆さんからも受け入れていただけるようなキャラクターを作っていきたいです。ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
■板尾創路（梶原昌司役）コメント
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
僕は、現場に午後入りして夕方には終わるスケジュールと聞いているので、楽しみですね（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2まで続いているドラマなので、間違いなく面白い作品だと思いますが、前作よりさらに面白くなって視聴者のみなさんに楽しんでもらえるように、一役として頑張ります。よろしくお願いします。
■松下由樹（塚本和江役） コメント
――前作で思い出に残っていることはありますか？
「北沢はうちのエースです」というセリフです。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
みなさんのアクションシーンをとても楽しみにしています！
――視聴者へメッセージをお願いします。
規模も大きくなり、私自身もドラマを見るのをとても楽しみにしています。season2では辰之助がどのような警護をするのか、どんなキュンがあるのか、みなさんどうぞ期待して待っていてください。
