timelesz菊池風磨×麒麟・川島明『ウンチクん』、自らツッコミ「ドアホが作ってるの？この番組？」「くだらないことをこんなにもマジメに」
お笑いコンビ・麒麟の川島明と8人組グループ・timeleszの菊池風磨がダブルMCを務める新バラエティー『言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん』が、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットできょう11日午後9時から放送される。
【番組カット】ウンチクんを真ん中に…笑顔をみせる菊池風磨ら
同番組では、インターネットや本には載っていないが、言われてみたら確かに気になる疑問を謎のキャラクター「ウンチクん」がお節介にも調べ、内容を教えてくれるシン雑学バラエティー。情報あり、笑いあり、時に涙ありの怒涛の雑学22ネタをスピーディーかつ盛りだくさんで届ける。
今回はゲストとして、伊集院光、peco、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、原嘉孝（timelesz）を迎える。さらに、スタジオにはウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」も進行役として参戦。ウンチクんの声は、秋山竜次が務める。
最初に取り上げられるテーマは「ステーキ肉を本当に柔らかくする方法」。パイナップルに漬け込む、ミートハンマーでたたくなど世の中でうわさされている肉を柔らかくする方法36種類を小倉優子がたった1人で片っ端から実践して検証に挑む。ロケが5時入りだったことに少し不満げな表情を垣間見せつつ始まった検証。途中、放心状態になりかけながらも、12時間におよぶ調査を経てひとつの答えに辿り着く。
「本場ドイツ人が選んだ日本のソーセージNo.1」のテーマでは、大学、ドイツ料理店から関西万博ドイツパビリオンにまで出向き、日本国内で市販されるソーセージをドイツ人に試食してもらう大調査を敢行。シャウエッセン、香薫、燻製屋など数々の人気ソーセージからドイツ人が忖度なしで選ぶ。さらに、「僕は香薫派なので！」と語る原は、ウンチクんが持ってきた答えを受け入れるのか。
「カラオケで100点を撮りまくる人の歌声は？」のテーマでは、JOYSOUNDのカラオケ会員サービス「うたスキ」の会員1000万人中で100点獲得回数が１位の人物に辿り着く。１年間で100点を獲得した回数はなんと210回。脅威の歌声と、その人物の十八番を届ける。
そのほかにも、「銭湯で使用率No.1の風呂洗剤とは？」「阿波踊りvsサンバ、50m走したらどっちが速い？」「気象予報士が歌詞から考察！積雪量No.1の豪雪ソングって何？」など、どこにも答えのない疑問をウンチクんが調べ上げて、紹介していく。次から次へと出てくる雑学は「くだらないことをこんなにもマジメにやっていて。感慨深い結果」と菊池が感想を残す上質なネタから、「ドアホが作ってるの？この番組？」と川島が思わずツッコむ衝撃ネタまで玉石混合となる。
