プロ野球セ・リーグは10日、各地で3試合が行われました。

クライマックスシリーズ（CS）出場へ負けられない戦いが続く3位のDeNAは、優勝を決めている阪神に快勝。初回に1点を先制されますが、4回に筒香嘉智選手の第16号3ランで逆転。さらに6回のオースティン選手のソロホームラン、7回の蝦名達夫選手の2点タイムリーヒットで阪神を引き離しました。一方の阪神はDeNAと同じ7安打も打線がつながらず、優勝を決めた7日以降は2連敗となっています。

そのDeNAを4.5ゲーム差で追う4位中日は、6位ヤクルトに勝利。岡林勇希選手が2回に先制2ランを放つと、さらに4回にも2点タイムリーヒットを放ち、4打点の活躍を見せます。しかしその後、ヤクルト村上宗隆選手に19号ホームランが飛び出すなど、1点差まで詰め寄られる展開。それでも8回に田中幹也選手のタイムリーヒットなどで中日が逃げ切り、連敗を「3」でストップ。残り16試合で逆転Aクラスを目指します。

また2位巨人は、5位広島との接戦を制し4連勝。2点差を追う4回に岸田行倫選手の第7号2ランで同点とすると、勝負の分かれ目は8回。1アウト満塁のチャンスを作り、大一番で代打出場となったベテラン坂本勇人選手が勝ち越しの犠牲フライ。これが決勝点となりました。一方で敗れた広島は痛恨の6連敗。9月は1勝7敗と、昨季に続き苦戦を強いられています。

CS争いは、2位巨人が貯金1を作り、3位DeNAは1.5ゲーム差につけています。4位中日との差は4.5ゲーム差のままで、5位広島は中日とのゲーム差が「1.5」に広がりました。

▽9日のセ・リーグ結果

◆DeNA 6-1 阪神

勝利投手【DeNA】東克樹(13勝8敗)

敗戦投手【阪神】伊藤将司(4勝2敗)

本塁打

【DeNA】筒香嘉智16号、オースティン9号

◆中日 6-3 ヤクルト

勝利投手【中日】金丸夢斗(2勝5敗)

敗戦投手【ヤクルト】ランバート(3勝11敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗40S)

本塁打

【中日】岡林勇希5号

【ヤクルト】村上宗隆19号

◆巨人 4-3 広島勝利投手【巨人】大勢(8勝4敗1S)敗戦投手【広島】島内颯太郎(3勝2敗1S)セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗41S)本塁打【巨人】キャベッジ16号、岸田行倫7号【広島】菊池涼介4号