

2025年上半期の映画界を代表するムーブメントになった映画『国宝』。下半期もその勢いは衰えず、邦画実写歴代興収ランキングの上位に食い込んできている。写真は主人公・喜久雄を演じた吉沢亮（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

映画『国宝』の快進撃が止まらないーー。

邦画実写として22年ぶりに興収100億円超えを記録すると、邦画実写歴代興収ランキングでも2位にランクイン。公開から3カ月を経て興収133.3億円（動員946万人）を突破し、現在も週末映画動員ランキング3位とTOP3をキープ。異例のロングヒットを続けている。

この先、注目されるのは邦画実写歴代1位の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2レインボーブリッジを封鎖せよ!』（173.5億円）を超えるかだ。現在はまだ40億円の開きがあるが、封切りから4カ月目に入った『国宝』はそこまで届くのか。

次ページの「邦画実写歴代興収ランキングTOP10」を見ながら、その展望について考察したい。

『鬼滅の刃』の影響で興収が一時的に下がった

6月6日に公開された『国宝』の興収推移を見ると、初日3日間の3.4億円から、2週目で11.9億円となり、そこから加速する。3週目から7週目までの約1ヶ月半、毎週ほぼ10億円ずつ積み上げていく。なかでも、世の中的なブームとなった5週目から7週目は12億円ほどの上積みを続けていた。

ところが、7月18日に『劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来』が封切りされ、上映スクリーン数の減少を余儀なくされたことで、いったんペースダウン。

しかし、9週目以降、シネコンのスクリーン編成が通常に戻ると、興収を回復する。その後は、14週目（公開94日間）まで再び9億〜10億円を毎週積み上げ、累計興収133.3億円に達している。

歴代1位の“あの人気作”を超えられるか？

このペースをキープしていけば、10月半ばには『踊る大捜査線 THE MOVIE 2レインボーブリッジを封鎖せよ!』超えが視野に入る。そこまでは、まだまだ遠い道のりだが、可能性は低くないだろう。

一般的な興行は、公開週をピークに週を経て右肩下がりになるが、『国宝』は公開から1カ月間、前週を上回る勢いで興収を伸ばし続け、4カ月目に入ったいまでも毎週10億円ほどを積み重ねる驚異的な興行になっている。

その背景にあるのは、年配層の歌舞伎ファンのリピーターの存在だろう。公開当初の初速こそ低かった本作だが、歌舞伎ファンの間で瞬く間に話題が広がり、それが歌舞伎界を巻き込んで世の中的なヒットになると、若い世代も巻き込むムーブメントと化した。

その勢いが依然として衰えないのは、作品内容が歌舞伎ファンの心をしっかりと捉えていることがある。

本作のヒットで歌舞伎が世の中的に注目されることを喜び、作品を繰り返し鑑賞することで応援しながら、作品を楽しんでいる。そして、同時にその楽しみを広く発信し、周囲を巻き込む。

そこには、歌舞伎という伝統芸能のファンならではの熱量がある。それが作品を支えているから、他作品とは異なる異例のヒットになっているのだろう。



伝統芸能を美しく映し出す芸術性と、熱量高く演じられた人間ドラマのエンターテインメント性を両立させている（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

「吉沢亮を“100億円の男”にしよう」がSNSで話題に

本作の100億円超えが遠くに見え始めた頃、主演の吉沢亮を「100億円の男にしよう」という彼のファンの声がSNSで湧き上がり、リピート鑑賞の呼びかけが盛り上がった。

加えて、横浜流星のファンも吉沢亮との『国宝』の芝居の良さを熱く推した。そうした動きも興収の底上げになっているのは間違いない。

そのような作品を取り巻くさまざまな要素が、同時多発的にポジティブに作用し、世の中的なヒット機運を醸成していった。



波乱万丈の王道の人間ドラマもしっかり描いている（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

そうした背景を鑑みると、邦画実写歴代1位や200億円超えという記録に対して、この先、作品性とは別のベクトルの力が働いていくことも考えられる。

ここからよりファンの一体感が高まり、その熱量がより強くなるとともに強力な推進力となって、作品を盛り上げていくかもしれない。

そんな応援団による記録超えになれば、前例のない規模のムーブメントをファンが巻き起こした作品となり、映画業界にとっても喜ばしいことだろう。追い風はより強くなるかもしれない。この先1カ月の興行が注目される。



上方歌舞伎の名門の御曹司・俊介を演じた横浜流星（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

歴代TOP5で『国宝』以外はフジテレビ映画

実は、邦画実写歴代2位の『国宝』は、同ランキングのなかでも異色の作品になる。

というのも、TOP5のうち、1位の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2レインボーブリッジを封鎖せよ!』、3位の『南極物語』、4位の『踊る大捜査線 THE MOVIE』、5位の『子猫物語』は、すべてフジテレビが製作に入るテレビ局映画だからだ。

テレビがメディアの王様だった時代、その影響力は大きかった。大量宣伝による世の中的な話題作りに長けたテレビ局による映画は、作れば軒並みヒットする。映画のヒット方程式の王道になっていた。

5位以下でも同ランキング上位は、テレビ局が製作幹事の製作委員会による、人気漫画や小説の実写映画化や、テレビドラマの映画化作品がほとんど。

その手法は時代が変わった現在でも連綿と受け継がれているが、一時期に比べて作品数は少なくなった。大ヒットにならない作品も少なくないほか、ヒット規模も縮小している。



上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を演じた渡辺謙（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

過渡期の映画業界に新たな風を吹かせた

そうしたなかでの『国宝』のスーパーヒットには意義がある。アニプレックスが親会社になるソニーグループのミリアゴンスタジオが製作幹事を務めた、作家性と商業性を両立させたエンターテインメント大作は、従来のテレビ局映画とは明らかに肌触りが異なる。

吉沢亮は1年半にわたって歌舞伎の猛稽古を重ねたことが伝えられているが、李相日監督のこだわりのもと、邦画実写としては破格の10億円を超える製作費が投じられ、脚本も撮影もポストプロダクションも含めたすべての過程において一切の妥協はなかった。

そうした製作手法のもと、本物を追求する姿勢で作品性を徹底的に高めたことが、歌舞伎ファンの心をつかむ作品になったのだろう。それは、配信サービスの台頭と若者のライフスタイルの変化で映画メディアが過渡期を迎えている時代に、新たな風を吹かせた。

本作のヒットが映画業界に与えたインパクトは大きい。本物がヒットする時代であり、運やタイミングもあるが、作品さえ良ければ、その道は自ずと開けることを示した。

その背景には、映像メディアの多様化によって、観客の民度が高まっていることがあるだろう。それは同時に、これまでのような人気原作やスターキャストに頼るヒット方程式や、流行り物の上澄みをすくうようなうわべだけの作品は、観客にそっぽを向かれることも示している。

『国宝』の大ヒットは、そんな「作品性本位の時代」到来の現れかもしれない。それを示すような、次なる『国宝』がこの先どんどん生まれてくることが待たれる。そこから、映画業界の未来は開けていくに違いない。

その機運を高めるためにも、『国宝』が邦画実写歴代1位まで上り詰めることが期待される。

（武井 保之 ： ライター）