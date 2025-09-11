堂本光一が9月6日放送の音楽番組『MUSIC FAIR』（フジテレビ系）にて、THE ALFEEの代表曲「メリーアン」を、THE ALFEEのメンバーである高見沢俊彦（Vo/Gt）、坂崎幸之助（Vo/Gt/Per）、桜井 賢（Vo/Ba）、そしてクレイジーケンバンドの横山剣（Vo）とコラボ演奏した。

「メリーアン」は1983年リリースの楽曲で、高見沢が映画『わが青春のマリアンヌ』（1955年）をイメージして制作したそう。確かに、歌詞は同映画の場面を連想させる描写となっているほか、楽曲の英語タイトルは「MARIE-ANNE」、一方、映画の原題表記は『Marianne de ma Jeunesse』と、類似したものになっている。情感豊かな世界観と3人のエキサイティングなパフォーマンスで、根強い人気を誇る楽曲だ。

番組では、光一と高見沢が背中合わせで演奏するなど迫力あるステージングを見せたほか、トークパートでもTHE ALFEEと出会った当時のエピソードを賑やかに話し、息の合ったやりとりを見せた。

そんな『MUSIC FAIR』を見てあらためて感じたことがあった。それは、THE ALFEEにとって、光一は“我が子”や“弟”のようにかわいい存在であるということだ。

堂本光一が初めて買ったギターは坂崎幸之助と同じブランド

THE ALFEEとの共演と言えば、やはりバラエティ番組『LOVE LOVE あいしてる』（フジテレビ系）である。同番組は、堂本剛、堂本光一のKinKi Kids（現DOMOTO）による1996年スタートの冠番組。音楽をふんだんに交えた内容で、これをきっかけに2人には音楽的なデュオとしてのイメージがついていったとも言えるだろう。そこにレギュラー出演していたのが、THE ALFEEの坂崎。また、THE ALFEEとしても番組にゲスト出演した経験を持つ。

特に筆者の印象に残っているのが、初めてアコースティックギターを購入しに行った放送回。レギュラー出演者のミュージシャン・吉田拓郎と坂崎も同行し、「良い楽器を使わないと上手くならない」「弾きやすさと音の良さが重要」などとアドバイス。それをもとに2人が選んだのが、坂崎が愛用していたブランド「VG」のアコースティックギターだった。

番組が進んでいく中、幸せな恋愛模様をテーマにした、光一の作詞作曲によるポップソング「MY WISH」（1998年）も制作した。ロマンチックかつスウィートな表現が特徴的な曲だった。

こういった彼らの音楽活動の背景には、坂崎が吉田と一緒に教え込んだ音楽演奏のイロハがある。坂崎にとって光一は、音楽においては“我が子”のようなもの。だからこそ、『MUSIC FAIR』での光一とTHE ALFEEの共演は、興奮と感動があったのだ。

THE ALFEEと堂本光一の“数奇な運命”

『LOVE LOVE あいしてる』の後継番組『堂本兄弟』（フジテレビ系）には高見沢がレギュラー出演していた。光一も高見沢もお互いに“王子様キャラ”として見られることもあり、ファンはもちろん、本人たちからも互いに近しい雰囲気が漂っていたのではないだろうか。

そんな2人の関係性の良さが表れていたのが、2024年3月放送の音楽グルメ番組『高見沢俊彦の美味しい音楽 美味しいメシ』（BS朝日）だ。

番組では、光一が全国各地から厳選した“王子メシ”を紹介。その中で、予約／テイクアウト不可の餃子店の店主が「光一のために」と材料持参で収録スタジオへやって来て、調理し、料理を提供した。この待遇に高見沢は思わず「さすが光一だよ」と大喜びし、さらに餃子を食べて「おいしい」と感激のコメント。光一も「やっぱりうまいわ、先輩にタメ口になるほど」と高見沢に対してフランクに話した。良い意味で先輩／後輩の間柄を越えて、気心が知れた感じが見てとれた。

そんな収録を終えて、高見沢は光一のことをまさに「もう弟みたいな感じです」と表現。『MUSIC FAIR』で見せた背中合わせの演奏は、そういう意味で夢の“兄弟共演”だったと言ってもいいだろう。

ちなみにTHE ALFEEは、1974年にレコードデビューしたが、その後、レコード会社との契約を解除。1979年に再デビューを果たし、ブレイクの礎を築いた。そのTHE ALFEE の再復活イヤーである1979年に生まれたのが、光一である。そういった偶然を踏まえると、THE ALFEEにとって光一は、我が子であり、弟であり、そして運命で結ばれた存在でもあるのではないだろうか。

（文＝田辺ユウキ）