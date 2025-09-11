

「45年ぶりの本気」ワークマン展示会で見た“覚悟”（筆者撮影）

【画像を見る】ワークマンの展示会、気になる「XShelter」の威力を豪雨、極寒、暖冬を再現した「気候変動・没入体験ゾーン」で徹底検証した様子はこんな感じ

−25℃から＋30℃まで。温暖化と気候変動を意識した特別会場

「噓でしょ……。このフロア全部がワークマンの展示会ってこと？」

会場に着いたときは目を疑った。就活や転職の合同説明会などでよく利用される、東京国際フォーラムの端から端まで（ホールE1・E2）が、ワークマンの商品で埋め尽くされている。アパレル小売業の単独展示会として“国内最大規模”とは事前に聞いていたが、実際に会場に行って初めて、そのスケールの大きさに私は圧倒された。



巨大な展示会場。なおこの写真には会場全体の半分も映っていない（筆者撮影）

「気候変動・温暖化対策製品の大幅増産」をテーマにした本イベント注目の「推し」は、寒暖差対策ウェア「XShelter（エックスシェルター）」で決まりだろう。この製品を一言で説明すると「着る魔法瓶」といったイメージで、外部環境（暑さ・冷気）を遮断して、衣服内を最も快適な状態（湿度50％・温度30〜33℃）に保ってくれる。

同社の土屋哲雄・専務取締役は当日行われた戦略発表の場で、「これさえあれば（暖冬や季節の変わり目など、どんな季節も）1枚で済んじゃう。アパレル（を売るワークマンの立場としては）困るんですけどね」と笑い飛ばしていたが……。ツッチーさん、それ、ちょっと話を盛ってませんか？



真ん中にいるのが土屋専務（筆者撮影）

今回のイベントでは、自然界の様々な過酷環境を再現した「気候変動・没入体験ゾーン」が設けられていた。この体験コーナーではマイナス25℃の「極寒」、プラス30℃の「暖冬」、降雨量130mm/hの「豪雨」、3つの過酷環境において、XShelterの性能を自分の目で確かめることができる。肉体派ライターとして、これは参加するしかない！

ロシアより寒い環境。ワークマン衣類の防御力を徹底検証

体験ブースに足を運ぶと、移動式ハンガーラックに多種多様なXShelterが用意されていた。同社の社員さんから「どうぞ好きなのを選んでください」と案内された私は、防水防寒の「XShelter断熱αプレミアムGIGA PUFFダウンコート（税込9800円）」を選択。ワイシャツの上から羽織ってみたところ、着心地はフカフカ。重さも特に感じない。どうやら服のクオリティはユニクロに負けていないようだ。



冷凍庫内で一緒になったYouTuberの方たち。左の男性が着ていた製品を著者も着用した（筆者撮影）

冷凍庫の中に入ると、温度計はマイナス18℃を示していた。何度も扉の開け閉めをするため、事前案内より少しだけ温度が高いようだが、過去に私がロシアを旅したときの気温がマイナス14℃。同製品を極寒地でも使用できるか、検証するには十分過ぎる温度だ。

検証開始から3分が経過した頃、同製品を着ていない下半身のみ、ゲレンデのリフトで北風に震えているような寒さを感じ始めた。しかし上半身はノーダメージ。まったく寒さを感じない。すぐ近くにいたYouTuberの方々も、「着ている部分は全然寒くないね」「この服すごいわ」といった驚きの声を上げている。



冷凍庫から出た後、サーモグラフィを使って温度を測定（筆者撮影）



XShelterは青色だが、身体の部分は黄色や赤色。ポカポカの状態を維持していた（筆者撮影）

最強の防寒ウェアに感動した私だが、安価な製品の防寒効果や、何も着用しないパターンも試してみたい……。ということで、同シリーズの中で最も安価なウェア「XShelter断熱βライトウォームジャケット（税込2900円）」を羽織り、再びキンキンに冷えた冷凍庫の中へ。

冷凍庫に入った瞬間、「お、さっきのよりも寒さを感じるぞ」「だけど寒くてヤバイってレベルではないな。ヒートテックの上に長袖を着て、さらに上からコートを着てマフラーを巻いている状態より暖かいかも？」という感想を抱いた。どうやらダウンではないXShelterも、恐ろしいほどの防御力を有しているようだ。

暖冬も解決。アパレル業界の黒船到来か

次に私は、その場で同製品を脱ぎ捨て、半袖シャツの状態で過ごしてみた。が、検証開始から1分で歯からカタカタカタカタ。軽快なメロディーが流れ始める。このままでは風邪を引く。ブルブルと震えながら外に出た私は、最も安価な同製品を再び羽織り、極寒→暖冬ブースへ急いで移動。

暖冬ブースにはオレンジ色の電球が大量に設置されており、温度計は27℃を示していた。なお気になる同製品の断熱力だが……。ごめんなさい。身体が芯まで冷えたことで、私の肌感覚は完全に麻痺。暖かいのか寒いのか、イマイチ変化がわからない。

そこで同社の社員さんにご協力いただき、サーモグラフィを使って、ビフォー＆アフターの温度を測定。その結果、しっかりと外気温を遮断する客観的事実を確認できた。



ビフォー。何も着ていない状態のサーモグラフィ（筆者撮影）



アフター。XShelterが外気温をシャットアウトしている（筆者撮影）

昨今の異常気象による暖冬や、1日の気温差が10℃以上になる季節の変わり目など、「今日何着ていいのかわからない」問題を解決する上で、この最も安価なXShelterはアリかもしれない。真冬向けのダウンと異なり、秋も冬も春も着用できる柔軟性。ワークマンの代名詞「高機能低価格」を具現化したような、コスパ抜群の商品だと私は感じた。

ウーバーの仕事でも使えそうな防水防寒スーツ

最後の検証として、私は耐水圧2万mmの防水防寒ウェア「XShelter断熱α AEGIS PREMIUM防水防寒スーツ（税込9800円）」を着て、豪雨体験ブースへ。雨水が1滴も染み込んでこない防水力に「これ、ウーバーの仕事でも使えるんじゃね？」と思いながら、大満足で過酷体験の検証を終えた。



豪雨体験ブース。まるで滝のような雨に打たれたが、これっぽっちも濡れなかった（筆者撮影）

会場内にはXShelter以外にも、面白そうな商品がいくつも展示されていた。例えば累計170万着を販売したリカバリーウェア「MEDIHEAL（メディヒール。価格は長袖シャツとロングパンツ、それぞれ税込1900円）」は、血行促進作用により疲労や筋肉のコリを改善するなど、「着る医療機器」として今話題になっている。

ワークマンの狂っている点は、他社が上下セットで1〜2万円前後で販売している中、上下合わせて3800円でリカバリーウェアを売り出していること。敷パッドやブランケットも同価格帯で販売しており、日本人に「睡眠革命」が起こりそうな予感がした。



メディヒールを紹介してくれたワークマンの社員さん（筆者撮影）

掘り出し物。専務の爆弾発言。ワークマン展示会が激アツ過ぎた

他にも、跡見学園女子大学とコラボした、推し活と日常使いの両立を目指したバッグ「#推しごとーと（税込2500円）」。ショート丈とロング丈、どちらでも着られる2Way仕様の「ノビルン（税込2900円〜）」、レンタルするよりワークマンで購入した方が断然得、そう思わせる上下セットのスノボウェア「AEGIS 防水防寒スーツ（税込4900円）」など、会場には目からウロコが落ちるユニークな商品ばかり。



跡見学園女子大学の女子学生たち（筆者撮影）



真ん中のブラウン色がウィンタースポーツ用。釣り用は赤。バイク用は緑。値段は同じだが、色によって機能性に違いがある（筆者撮影）

個人的に今回のイベントで最も面白かったのは、土屋専務取締役の戦略発表だ。会場に映し出されたスライドには『在庫不足に対して多くの“お叱りと落胆”の声』『地に落ちた「顧客満足度」の向上を目指す！』『45年ぶり（創業以来）の本気！』などなど、爆弾発言と自虐ネタのオンパレード。

土屋専務は「欠品が当たり前で、人気商品がお客様のところに届かない。創業45年目にして気が付いた」「経営陣の反省として、ビビッてたくさん作らない傾向がある。在庫の山で自滅したくない」といった発言で会場を笑わせた後、「全部が全部生産をかけると在庫で死ぬので、まずは4点（XShelterを含めた）に絞って在庫を切らさない」と明言。衝撃の本気生産と称して昨年の8〜10倍、秋冬重点製品の在庫を用意すると発表した。



土屋氏は「これまでは専門店としての“幅”で勝負していたが、今後は“深み”でも戦っていく」と語っていた（著者撮影）

戦略発表に見たワークマンの熱意と“覚悟”

海外進出を見据えた計画や、ワークマンアプリの運用開始についても報告。さらに「機能と価格の新基準を作るのがワークマンのミッション」「高級品をコモディティ化する」といった同社の“覚悟”についても、熱意と冷静さを織り交ぜながらプレゼンを行った。

どうやら「気候変動・没入体験ゾーン」は、土屋専務が立つ場所にも設置されていたようだ。不覚にもXShelterを着用していなかった私は、外部環境の影響がモロに直撃。ワクワクした気持ちを抑えられないまま、有楽町駅から山手線に乗り込み、「青春18きっぷ」を使って自宅のある神戸を目指したのだった。

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）