本場アメリカでも高まるアフマダリエフの名声 「過去最強の敵」との防衛戦は“怪物”井上尚弥にとって何を意味するか【現地発】
アフマダリエフをついに迎え撃つ井上。この両雄のマッチアップは国際的な話題ともなっている(C)Getty Images
「“モンスター”にとって最も厳しい試練となるのも彼」
ボクシングファン垂涎の一戦が間近に迫っている―――。日本が誇る最強王者、現在は世界スーパーバンタム級の4団体王座を保持する井上尚弥（大橋）が9月14日、WBA同級暫定王者ムロジョン・“MJ”・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の挑戦を受ける。
【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス撃破シーンをチェック
今をときめく“モンスター”からも「過去最強の敵」と称賛されるアフマダリエフは、プロでの主戦場としてきたアメリカ国内でも評価は高い。もちろん軽量級にも詳しい一部のマニアからの限定された名声ではある。だが、米西海岸在住のベテランライター、スティーブ・キム記者が昨年末の時点でこう記していたのは象徴的といえよう。
「アフマダリエフがマーロン・タパレスに勝っていれば、井上との試合は既に決まっていたというのは事実だ（私は何度も繰り返しているが、ベルトは絶対に重要だ）。その一方で、スーパーバンタム級での“モンスター”にとって最も厳しい試練となるのも彼であることは事実。その両方が真実なのだろう」
2015年の世界選手権で銀メダル、2016年のリオ五輪で銅メダルといった輝かしいアマチュア成績を残したアフマダリエフ。プロでもわずか8戦目でWBAスーパー、IBF世界スーパーバンタム級の統一王者になり、ダニエル・ローマン（アメリカ）、岩佐亮佑（セレス）、ロニー・リオス（アメリカ）といった実力者を下していった。特に2回に左手首を痛めながらも試合を優位に進め、最終ラウンドにタフなリオスをKOした横綱相撲は見事だった。
キム記者の指摘通り、2023年4月に“伏兵”タパレスにまさかの判定負けを喫してタイトルを失ったが、それ以降も3戦全勝（3KO）。昨年12月にはWBA暫定タイトルを手にし、井上戦に手が届くところまで再浮上してきた。
アフマダリエフが、ボクシングの本場でも高い評価を受けるのは、偏りのないバランスの良さがゆえに違いない。ウズベキスタンのアマシステムで鍛えられたスキルと基盤、さらにアメリカのジムでも体感してきたフィジカルと馬力がハイレベルで融合。十分なパワーを持ち、チャンピオンシップレベルで12ラウンドを戦えるスタミナもすでに証明してきている。軽量級では早くから名を売ってきた選手だけに、井上も2024年春の時点ですでにアフマダリエフをマークしていることを公言していた。
「イメージはありますし、スーパーバンタム級に上げると決まっていた時のチャンピオンだったので、もうチェックはしています。彼はアマの裏打ちがあった上での技術からのパワー。そこが一番じゃないですかね」
カルデナス戦を経て、久々に誰もが認める猛者と拳を交わす井上。本人が緊張感を高める決戦で予想されるのは――(C)Getty Images
アフマダリエフにチャンスがあるとすれば……
スーパーバンタム級での初戦となった2023年7月のスティーブン・フルトン（アメリカ）戦以降、井上は勝敗よりも“勝ち方”が注目される試合を続けてきた。そんな背景からか、ルイス・ネリ（メキシコ）、TJ・ドヘニー（アイルランド）、キム・イェジュン（韓国）、ラモン・カルデナス（アメリカ）といった選手たちと対戦した際の“モンスター”には、多少の強引さが目立った。そういった戦いを経て、久々に自他ともが認める強豪との激突を迎えたことをファンも喜ぶべきに違いない。
もっとも、そうは言っても、やはりこの試合も井上が優位であることは否定し難い。上記したバランスの良さと、井上が過去4戦中2戦で不覚のダウンを喫した事実を思い返せば、アフマダリエフが「総合力では自分が上」と考えるようになったことは理解できる。ただ、実際にはパワー、スピード、スキルなど、ほぼすべてのファクターで井上が上位。“MJ”の実力を認めている今戦ではより丁寧な戦い方を選択するはずで、だとすれば相手の左フックが飛んでくる位置に身を置くような隙は作るまい。
アフマダリエフは素晴らしいボクサーだが、井上は歴史的な王者である。蓋を開けてみれば、その差が徐々に顕著になり、中盤以降のストップか大差の判定で“モンスター”の手が上がる結末が濃厚に思えてくる。
そんな中でアフマダリエフにチャンスがあるとすれば……。それは井上に明白な衰えが見られた時ではないか。2012年にプロキャリアをスタートさせた怪物もいつしか32歳。キャリアの終盤に差し掛かっているのは間違いないのだろう。ここで反射神経、相手のパンチへの反応などに翳りが見られるようなことがあれば、より慎重に組み立てた上でも、致命的な被弾の可能性は出てくる。
逆に言えば、今戦の中から井上の現在地は見えてくるのではないか。そう言った意味で、このアフマダリエフとの戦いは“モンスター”の今の力を測るリトマス紙的な一戦といえよう。
「1つ言えるのは、アクション満載の激しい試合になるということです。井上は才能に恵まれていて、パワフルで爆発力がある選手。一方、私もパワフルで爆発力があります。攻撃的なボクサー同士の激突なのだから、すごいファイトになることは間違いないと思っています」
アフマダリエフがそう述べている通り、ハードパンチが応酬する激しいバトルになるのか。それとも、結局は強敵相手だとパフォーマンスのレベルを上げる井上の圧勝で終わるのか。“真実”が見える瞬間は、もう間近に迫っている。
[取材・文:杉浦大介]