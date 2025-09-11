◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

３つ目のアウトを確認した大勢は、笑顔でマウンドを駆け降りた。同点の８回に登板。１死一、二塁のピンチを背負ったが、菊池を三振。佐々木をこの日最速１５６キロで左飛に打ち取って切り抜けた。その裏に勝ち越し、山崎に次ぐチーム２位の８勝目。１６年マシソンに並ぶ球団最多の４９ホールドポイントとし、「記録を積み重ねられているのも野手の皆さんが守ってくれるから感謝したい。残りはよりいいパフォーマンスを発揮して貢献したい」と思いを口にした。

抑えだった昨季はブルペンで１０球を投げてマウンドに向かったが、持ち場が８回になった今季は変更した。「準備が増えたので今年は５球で」。体の負担を考慮し、より少ない球数で肩をつくっている。

１年目に並ぶ自己最多５７登板となったが、最後まで万全の状態で完走する覚悟。「ジャイアンツというチームが素晴らしいチームと結果で証明したいので、まずはＣＳに臨めるように一戦一戦しっかり勝つことが大事」。残り１５戦。ラストスパートのポイントを問われた剛腕は「早寝早起き朝ご飯！」と笑った。（水上 智恵）