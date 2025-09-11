将棋の藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第６６期王位戦七番勝負第６局が１０日、東京・渋谷区の将棋会館で指し継がれた。先手の藤井が勝利し、６連覇を達成した。通算タイトル獲得数が３１となり、歴代４位の渡辺明九段に並んだ。

藤井は４勝２敗で防衛を決めたが、今年に入り３度目の２日制の対局となる永瀬の研究手に苦戦していたことを告白。「永瀬九段の工夫を受けるというような形。なかなかうまく対応できなかったのもあって、先手番の時の指し方という意味では課題が残るところがあった」と反省した。

本シリーズでは、自身初となる２日制タイトル戦での連敗。王位戦以外の棋戦が複数あり、直前の王座戦第１局では６日にシンガポールから帰国した。過密スケジュールだったが「スケジュール自体が要因というよりは、対応できなかったところがあったのかなと感じている」と言い訳せず。藤井は本局を前に３勝２敗と、永瀬に対して１勝のアドバンテージを持っていたが「内容の良い将棋を指したい気持ちが一番」と冷静だった。

本局は静岡・牧之原市「平田寺」で指される予定だったが、５日に市内で竜巻が発生。各所で人的、物的被害が出ており、同日中に杉本基久雄市長は開催辞退を申し入れた。牧ノ原で対局経験のある藤井は「被災された方にお見舞いを申し上げます。私にとっても（対局場変更は）残念な気持ちだったけど、（本局で）よりよい将棋を指したいという思いも強まった」と思いを口にした。

今年１月の将棋会館移転後、２日制対局が行われるのは本局が初。８大タイトルのうち、７つを持つ藤井にとって将棋会館での対局は珍しいことになる。「じっくり対局したことで、自分にとってもなじんできた感覚があった」とうなずいた。

王位戦は愛知・小牧市、兵庫・神戸市、北海道・千歳市、福岡・宗像市、徳島・徳島市で行われた。千歳の対局前には函館から電車で移動した。”乗り鉄”として知られる藤井は「今まで対局でそういった行程をすることはなかった。新鮮で、いい思い出になった」と笑みを浮かべていた。