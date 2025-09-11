◇セ・リーグ 広島3―4巨人（2025年9月10日 東京D）

広島は10日、敵地で巨人に3―4で逆転負けを喫し、自力でのクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。先発・大瀬良大地投手（34）が2度リードする展開で2発を被弾して流れを失うと、8回には島内颯太郎投手（28）が先頭打者への四球から決勝点を献上した。大失速した昨年9月さながらの、今季4度目となる6連敗。借金は同最多の14に膨らんだ。

島内は、左翼へ舞い上がった飛球をうつろな目で追った。同点の8回に3番手として救援登板。先頭・泉口への四球から1死満塁を招き、代打・坂本。150キロ超の直球を5球続けて追い込んでも、6球目の低めチェンジアップを拾われた。犠飛となり、痛恨の決勝点献上。敗戦後は反省ばかりが口をついた。

「あの場面で（坂本に）投げるなら、もう一個低くですかね…。そもそも失点自体が許されない。中軸の先頭に四球を出して後手後手になってしまった」

先発・大瀬良の投球も誤算だった。味方打線が幸先よく2点を先制し、打者3人で斬って流れを引き寄せたい初回。1死から、キャベッジに今季2本目の一発を右中間席へ運ばれた。カウント2―2からの外角高めチェンジアップだった。

菊池のソロで再び2点差とした4回には、2死一塁で岸田にまさかの同点2ランを被弾する。これもカウント2―2と追い込みながら、7球目の143キロ直球が真ん中に入り、左中間席へ叩き込まれた。先発の役割を果たす6回3失点。それでも34歳はうなだれる。

「どちらも（味方が点を）取ってくれた次のイニング。何とか抑えたかったけど、どちらも甘く入ってしまった。結果的に負けたので、申し訳ないという気持ちしかない」

痛すぎる逆転負け。新井監督は、島内の先頭四球を「少しもったいない」と指摘、2度リードした直後に2発を被弾した大瀬良には「点を取った直後はより引き締めて、というのは分かっていると思う」と話した。6連敗を喫し、自力でのCS進出の可能性が消滅。「粘り強くやっていくしかない。粘り強く」と2度繰り返した。

首位から大失速した昨年9月を思い起こさせる最終盤の苦境。日ごとに今季最多を更新する借金は14にまで膨らみ、3位・DeNAとは6ゲーム差に開いた。大瀬良はナインの思いを代弁して言う。

「いろんな思いを持ってマウンドに上がっている。最後まで勝ちたい気持ちは持っていますし、気持ちだけじゃなく、何とか結果で示せるように責任を持って調整したい」

他力で、かつ風前のともしびとなったCS逆転進出。粘り強く戦う姿勢が、逆襲につながる。（江尾 卓也）