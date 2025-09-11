オリックスのドラフト1位・麦谷の打撃面に、確かな成長の跡が見られる。6月8日の阪神戦で負った左手薬指骨折から、7月29日に1軍復帰。以降、試合前のフリー打撃から柵越えを連発するなど、打球の質が変わってきた。

「嶋村コーチと、打撃について深くやっている部分がある。いい打球も増えてきましたし、もっと率を残せるバッターになりたい」

嶋村打撃コーチが指導するのはヘッドの使い方の意識などだ。「（ボールとバットの）インパクトの後にヘッドがしっかりかかるというか、打球が滑ってポップフライにならないように」。加えて、試合前のフリー打撃では“ゴロ厳禁”を徹底。「ゴロは全然タイミングが合っていない証拠」と強いライナー性の打球を意識させた。

「半年ぐらいたって、彼の特徴も僕なりに把握できたつもり。将来的なところも見据えつつ、トリプルスリーを目指せる選手になれるような、大きく成長するための提案をしている」

8月26日ロッテ戦では延長10回に横山から右翼へプロ初本塁打。同31日の西武戦では9回に平良から中越えへ2点二塁打を放った。復帰前の長打率が.286に対し、復帰後は.429。成長ぶりは数字にも表れるが、嶋村コーチは「長い目で見てもらえたら」と発展途上を強調した。オリックス不動の中堅手、そして球界を代表するスターへの道は、まだ始まったばかりだ。 （オリックス担当・阪井 日向）