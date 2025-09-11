京都伊勢丹にtoroa登場♡とろ生チーズケーキが期間限定ポップアップ
日本最大級お取り寄せサイトで殿堂入りを果たした極上スイーツブランド「toroa（トロア）」が、2025年9月16日(火)～9月22日(月)の期間限定で京都伊勢丹に登場♡全国のお取り寄せファンを魅了してきた「とろ生チーズケーキ」をはじめ、シュークリームやレーズンサンド「トロバタ」など豊富なラインアップが一堂に。ここでしか味わえない新作も見逃せません。
大賞受賞スイーツ♡とろ生チーズケーキ
とろ生チーズケーキ
とろける口どけと濃厚な味わいで人気の「とろ生チーズケーキ」（3,780円税込）。
北海道チーズや発酵バターを使用した生地に、自家製焦がしキャラメルクリームを忍ばせた逸品です。
食べきりとろ生チーズケーキ
とろ生ミニチーズケーキ
1～2人向けの「食べきりサイズ」（1,460円税込）や1人分の「ミニサイズ」（730円税込）もラインアップされ、シーンに合わせて選べます。
シューやトロバタなど限定スイーツも
とろ生シュー（カスタード）
とろ生シュー（チョコカスタード）
とろ生チーズシュークリーム
トロバタ（レーズン）
とろ生チョコサブレ（プレーン）
京都伊勢丹ポップアップでは、人気の「とろ生シュー」（各340円税込）やレーズンバターサンド「トロバタ」（1,080円～税込）も勢ぞろい。
さらに、新商品「とろ生チーズシュークリーム」が先行販売されます。
サワークリームとレモンの酸味が爽やかに香る贅沢な一品で、オンライン未発売の限定スイーツを楽しめる貴重な機会です。
京都伊勢丹ポップアップで極上スイーツ体験♡
「toroa」が贈る期間限定ポップアップは、京都伊勢丹1階にて2025年9月16日(火)～22日(月)開催。
営業時間は10:00～20:00。とろ生チーズケーキやトロバタに加え、新作シュークリームまで堪能できる贅沢なラインアップです。ご褒美スイーツや手土産にぴったり♡
秋のお出かけに、ぜひ立ち寄ってみてください♪