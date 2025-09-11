13日に国立競技場で開幕する陸上の世界選手権東京大会で、男子走り高跳びの真野友博（九電工）が2大会ぶりの入賞を目指す。2022年オレゴン大会で日本人初入賞を果たした後は苦戦が続いたが、今季は持ち味の助走が安定し、手応えをつかんでいる。

スタンドからライバルの快挙を見届けた。初出場だった昨年のパリ五輪。真野が予選で敗退した一方、国内でしのぎを削ってきた赤松諒一（西武プリンス）は決勝で2メートル31をマークし5位に入り、同種目の日本勢で88年ぶりの入賞を果たした。

「身長が高くない日本人は不利と言われる中、（184センチの）赤松さんが結果を残し、しっかり勝負できると示してくれた。自分も頑張らなければいけない」

2メートル20にとどまった自身の記録に悔しさを味わったが、同じ日本人選手の活躍に刺激も受けた。22年世界選手権オレゴン大会で8位に入り、日本人初入賞を果たした実力者。雪辱を期す東京では「オレゴンの結果を超えたい」と誓う。

男子走り高跳びの元日本記録保持者で、日本がボイコットした1980年モスクワ五輪の「幻の代表」だった福岡大の片峯隆部長兼総監督から指導を受けて急成長。母校を拠点に競技を続け、自己記録を日本歴代5位タイの2メートル31まで伸ばした。

オレゴン大会後の2年間は、納得のいかない結果が続いた。23年ブダペスト大会、昨年のパリ五輪と予選落ち。助走スピードを生かした跳躍を持ち味とするが、成長を求めて微調整を続けてきた助走が「あまりしっくりこなかった」という。そこが今季は「やっと全体的にかみ合ってきた感じ」と手応えをつかんだ。

「動きの切れを感じる。速い動きがしっかりできている」と、5月のアジア選手権ではオレゴン大会2位の禹相赫（韓国）らと競り合って2位。7月の日本選手権も3年ぶりの優勝を飾った。

パリ五輪では今までにない大歓声を受けて競技に臨んだ。「今度は歓声が自分自身に向けられるって考えたら、より一層奮い立つ。自分へのモチベーションになる」。国立の大観衆の後押しを受け、高く、高く跳んでみせる。（伊藤瀬里加）

しんの・ともひろ 1996年8月17日生まれ。広島県出身。世界選手権は2022、23年に続き3度目。広島・山陽高―福岡大。九電工には当初、技術職で内定していたが、実業団選手としての採用に切り替えて入社。181センチ。

◆男子走り高跳びの日程 予選＝14日、決勝＝16日