人口55万人未満の小国の奇跡! FIFAランク73位の“伏兵”がW杯８回出場の強豪国を撃破、歴史的偉業へ王手【アフリカ予選】
最終局面を迎えているW杯アフリカ予選。混戦のグループDで初の本大会出場に王手をかけたのがFIFAランク73位（2025年７月22日現在）の“伏兵”カーボベルデ代表だ。
23年11月16日にアンゴラ代表とスコアレスドローだったカーボベルデは同21日にエスワティニ代表を２−０で下す。24年６月８日のカメルーン戦は１−４と敗れたが、ここから夢物語のような奇跡の快進撃を開始。６月11日にリビア代表、25年３月20日にモーリシャス代表をいずれも１−０で退けると、同25日にはアンゴラ代表に２−１競り勝つ。そして同年９月４日にモーリシャスを２−０で破った勢いそのままに、その５日後にカメルーンを１−０と撃破したのだ。
中盤に安定感をもたらすジャミロ・モンテイロ、ベテランのライアン・メンデスらを中心に結束力を強めた結果、粘り強いサッカーでグループDの首位に立っている。順位表は以下の通りだ。
【グループD】
１位 カーボベルデ 勝点19／６勝１分１敗／10得点・５失点
２位 カメルーン 勝点15／４勝３分１敗／15得点・５失点
３位 リビア 勝点14／４勝２分２敗／９得点・７失点
４位 アンゴラ 勝点10／２勝４分２敗／７得点・６失点
５位 モーリシャス 勝点５／１勝２分５敗／７得点・15失点
６位 エスワティニ 勝点２／０勝２分６敗／４得点・14失点
カメルーンとの首位攻防戦を制したカーボベルデは、次節のリビア戦で勝利すれば他会場の結果に関係なく歴史的快挙を成し遂げることになる。次節と最終節の対戦カードは次の通りだ。
次節（10月開催）
モーリシャス − カメルーン
リビア − カーボベルデ
エスワティニ − アンゴラ
最終節（10月開催）
カーボベルデ − エスワティニ
モーリシャス − リビア
カメルーン − アンゴラ
３位のリビアは侮れないが、最終節に戦うエスワティニはすでに予選敗退が決定。そうした状況でカーボベルデは白星を掴めるか。人口55万人未満の小国カーボベルデがW杯出場８回のカメルーンから“主役の座”を奪えば、文字通り歴史的偉業になる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
23年11月16日にアンゴラ代表とスコアレスドローだったカーボベルデは同21日にエスワティニ代表を２−０で下す。24年６月８日のカメルーン戦は１−４と敗れたが、ここから夢物語のような奇跡の快進撃を開始。６月11日にリビア代表、25年３月20日にモーリシャス代表をいずれも１−０で退けると、同25日にはアンゴラ代表に２−１競り勝つ。そして同年９月４日にモーリシャスを２−０で破った勢いそのままに、その５日後にカメルーンを１−０と撃破したのだ。
【グループD】
１位 カーボベルデ 勝点19／６勝１分１敗／10得点・５失点
２位 カメルーン 勝点15／４勝３分１敗／15得点・５失点
３位 リビア 勝点14／４勝２分２敗／９得点・７失点
４位 アンゴラ 勝点10／２勝４分２敗／７得点・６失点
５位 モーリシャス 勝点５／１勝２分５敗／７得点・15失点
６位 エスワティニ 勝点２／０勝２分６敗／４得点・14失点
カメルーンとの首位攻防戦を制したカーボベルデは、次節のリビア戦で勝利すれば他会場の結果に関係なく歴史的快挙を成し遂げることになる。次節と最終節の対戦カードは次の通りだ。
次節（10月開催）
モーリシャス − カメルーン
リビア − カーボベルデ
エスワティニ − アンゴラ
最終節（10月開催）
カーボベルデ − エスワティニ
モーリシャス − リビア
カメルーン − アンゴラ
３位のリビアは侮れないが、最終節に戦うエスワティニはすでに予選敗退が決定。そうした状況でカーボベルデは白星を掴めるか。人口55万人未満の小国カーボベルデがW杯出場８回のカメルーンから“主役の座”を奪えば、文字通り歴史的偉業になる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番