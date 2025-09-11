“酒豪”えなこ、オズワルド伊藤とは飲み仲間「結構相性がいい」
人気コスプレイヤーのえなこが、9月9日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。「お酒めちゃくちゃ強くて」と酒豪ぶりを明かし、意外な飲み仲間として「オズワルドの伊藤さん」を挙げた。
今回、スタジオゲストとして登場したえなこは「お酒めちゃくちゃ強くて、お酒を飲む番組で（収録中に）テキーラ20杯飲んだ」と酒豪ぶりを明かし、意外な“飲み仲間”を告白。
「誰と飲むの？」と聞かれたえなこは、「オズワルドの伊藤さん」「スナックに連れて行ってくれる」「結構相性がいい」と答え、さらに「周りがどんどん終わっていく。友だちの潰れた写真を撮って『みんながお酒で失敗してるフォルダ』を作ってます」と明かした。
また、収録前日に台湾でコスプレイベントに参加してきたというえなこのコスプレ写真に、さらば青春の光・森田が「AIが作ったやつやろ」と思わずツッコミを入れる場面も。
コスプレをしたえなこを大勢のファンが取り囲み、一心にカメラを向ける人たちのイベント風景に、MC陣は「全員えなこファンってこと！？」「めっちゃ金儲けできるやん」と驚愕し、「私もイベントに参加してる（側）なので、無料で撮れます」と説明したえなこに、森田は「金儲け知らんの？ 俺マネジメントしたろか？」とコメントし、笑いを誘った。
