NY原油先物10月限（WTI）（終値）

1バレル＝63.67（+1.04 +1.66%）



ポーランドが自国領内でドローンを撃墜し、西側各国がロシアによる攻撃であると批難していることや、イスラエルのドーハ空爆を背景に、各地で緊迫感が高まっている。米国はウクライナ停戦を要求しているが、ロシアは応じておらず、ドローン撃墜が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の軍事行動のきっかけとなるリスクが意識されている。ポーランドはＮＡＴＯ第４条による加盟国の協議を要請した。ただ、ロシアはこのドローンについての関与を否定している。



時間外取引で１０月限は堅調。通常取引開始後は６４．０８ドルまで上げ幅を拡大した。



