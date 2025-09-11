2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか!?

桜田演じる八神結以と佐野演じる林田大介、この二人を追う“追跡者”の面々として、新たなレギュラーキャスト 志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が決定！

逃避行を始めた二人にどのように絡んでいくのか？果たして敵なのか？味方なのか？幅広いフィールドで活躍する“演技派”たちの芝居に、一瞬たりとも目が離せない。

志田未来・富田靖子・山口馬木也・松尾諭・結木滉星 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/escape/articles/5024fbd6fr40wzgd7q6h.html

志田は、子役時代から抜群の演技力が評価され、「14才の母〜愛するために生まれてきた〜」（2006年10〜12月／日本テレビ系）で連続ドラマ初主演を果たし、圧巻の演技を見せた。その後も「監察医 朝顔」シリーズ（2019、2020年ほか／フジテレビ系）、「なんで私が神説教」（2025年4〜6月／日本テレビ系）など、第一線で輝き続ける俳優。本作で演じるのは、まだ現時点では役柄の明かせない（？？？）な役。今回公開のキャラクタービジュアルの中の彼女の視線は、果たして何を見つめているのか…!? まさに「敵か味方かわからない」、謎に包まれた役どころ。

富田は、中学生時代に映画「アイコ十六歳」で鮮烈なデビュー以後、常に視聴者を魅了し続け、存在感を発揮し続けてきた。「ちはやふる−めぐり−」（2025年7月〜9月／日本テレビ系）にも出演しており、日本テレビ系水曜ドラマに2クール連続の出演となる。本作で演じるのは、八神製薬創始者・恭一の娘の霧生京（きりゅうみやこ）。結以からすると叔母の関係にあたる。ただ、結以とその父親の慶志（北村一輝）とは血のつながりはない“義理の叔母”のような複雑な関係。自身が子供を授からなかったことから、結以に強い関心を持っているが、それは女性同士だから？それとも何か魂胆があってのことなのだろうか？

山口は時代劇や舞台を中心に活躍し、俳優生活25年目の節目となった昨年、大ヒット映画「侍タイムスリッパー」（2024年8月公開）で主演を務め、第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞をはじめ、数々の映画賞を受賞した話題の俳優。山口の日本テレビ系GP帯連続ドラマ出演は「獣になれない私たち」（2018年10〜12月）以来となる。本作で演じるのは、週刊誌記者・白木広太（しらきひろた）。誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた。以前は大手新聞社に勤めており、生前の恭一に取材をしたことがある。そこで起きたある出来事が、彼の人生を大きく変えた…。

松尾は、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍するバイプレイヤー。自身のエッセイ「拾われた男」のドラマ化（2022年／NHK総合ほか）が話題となった。直近では「こんばんは、朝山家です。」（2025年7月〜9月／テレビ朝日系）と「能面検事」（2025年7月〜8月／テレビ東京系）に出演するなどまさに映像作品に欠かせない俳優の一人。本作で演じるのは、警視庁少年捜査課の刑事・小宮山拓（こみやまたく）。どうやら誘拐犯の大介との間には、過去に何かしらの因縁がある様子。上司の指示に従わず、何を考えているかわからない人物。

結木は、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」（2018〜2019年／テレビ朝日系）でドラマ初主演を果たし、その後も舞台、ドラマなど活動の幅を広げている実力派俳優。日本テレビ系連続ドラマへの出演は「ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜」（2023年10〜12月）以来となる。本作で演じるのは、誘拐犯グループの一人・山口健二（やまぐちけんじ）。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。当初は大介の仲間だったはずだが…はたして敵なのか、味方なのか？

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

志田未来 ／ 結木滉星 松尾諭 山口馬木也 富田靖子

北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

■番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/

■番組公式X：@escape_ntv

■番組公式Instagram：@escape_ntv

■番組公式TikTok：@escape_ntv

■ハッシュタグ：＃エスケイプ