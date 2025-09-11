2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか!?

桜田演じる八神結以と佐野演じる林田大介、この二人を追う“追跡者”の面々として、新たなレギュラーキャスト 志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が決定！

志田が演じるのはまだ現時点では役柄の明かせない（？？？）な役。今回公開のキャラクタービジュアルの中の彼女の視線は、果たして何を見つめているのか…!? まさに「敵か味方かわからない」、謎に包まれた役どころ。

富田が演じるのは、八神製薬創始者・恭一の娘の霧生京（きりゅうみやこ）。結以からすると叔母の関係にあたる。ただ、結以とその父親の慶志（北村一輝）とは血のつながりはない“義理の叔母”のような複雑な関係。自身が子供を授からなかったことから、結以に強い関心を持っているが、それは女性同士だから？それとも何か魂胆があってのことなのだろうか？

山口が演じるのは、週刊誌記者・白木広太（しらきひろた）。誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた。以前は大手新聞社に勤めており、生前の恭一に取材をしたことがある。そこで起きたある出来事が、彼の人生を大きく変えた…。

松尾が演じるのは、警視庁少年捜査課の刑事・小宮山拓（こみやまたく）。どうやら誘拐犯の大介との間には、過去に何かしらの因縁がある様子。上司の指示に従わず、何を考えているかわからない人物。

結木が演じるのは、誘拐犯グループの一人・山口健二（やまぐちけんじ）。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。当初は大介の仲間だったはずだが…はたして敵なのか、味方なのか？

当記事では、志田、富田、山口、松尾、結木のコメントを紹介！

■志田未来 コメント

今回、桜田さんとご一緒させていただけるということで、ぜひ（？？？）という役をやらせていただきたい！と思いました。

まだ何も明かせない謎に包まれた役ではありますが、私が今まで演じたことのない役柄になっているので、今後を楽しみにしていただけると嬉しいです！

そして、結以と大介とどう物語に関わっていくのか、ドキドキしながら待っていてください！！

■松尾諭 コメント

先の展開は僕にも分かりません。“誘拐のはずだった”とあるので、誘拐どころではない更に大きな事件がおこるのではないでしょうか。僕の演じる小宮山は逃亡する二人を追う刑事です。最終的に二人に追いつけるのかどうかは分かりませんが、これから三カ月間、全力で二人を追いかけたいと思います。そして絶対に捕まえてみせます！

※小宮山拓（こみやまたく／45）：松尾諭

警視庁少年捜査課の刑事で、大介との間に過去の因縁がある。上司の指示に従わず、何を考えているかわからない人物。

■山口馬木也 コメント

この度日本テレビ水曜ドラマESCAPEに、記者の白木広太役で参加させて頂く事になりました。ドラマは若い二人の逃亡劇、そんな二人は何に追われ、何から逃げるのか！そして二人の行き着く先は！スピード感溢れるこのドラマに振り落とされないように、衣装合わせで満場一致で決まった赤い革ジャンをトレードマークに頑張りたいと思います！

※白木広太（しらきひろた／48）：山口馬木也

週刊誌記者。誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた。以前は大手新聞社に勤めており、八神恭一に取材をしたことがある。そこで起きたある出来事が、彼の人生を大きく変えた…。

■富田靖子 コメント

「ESCAPE」は手がかりが少なく、ドキドキしています！

私が分かっているのは、桜田ひよりさん演じるハチの義理の叔母であること。

義理の叔母って、何だか怪しい響きですが…

逃げるハチとリンダにとって敵か味方か、ただの傍観者なのか…分かりません。

思いきって、没入しようと思います！

※霧生京（きりゅうみやこ／52）：富田靖子

旧姓・八神京、恭一の娘。血の繋がらない兄である慶志との関係は決して良好ではない。戸籍上では結以の叔母であり、自身が子供を授からなかったことから、結以に強い関心を持っている。

■結木滉星 コメント

今回演じさせてもらう山口という役は私欲のために人を利用し、うまくいかない事は人のせいにするという人物です。

山口という役を演じる上で、人間の負の部分と深く向き合う必要があると思っています。

個人的にこういった役柄を演じさせていただく機会が少なかったので、クランクアップまで山口という人間と向き合い続け、作品全体のアクセントとなれるように全力で突き進んでいきます。

新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」是非ご覧ください。

※山口健二（やまぐちけんじ／32）：結木滉星

誘拐犯グループの一人。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。