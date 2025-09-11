超ときめき♡宣伝部の出演するバラエティー特番「ぱいなっぷるまだ？」が2週にわたり放送決定！放送は、日本テレビにて9月19日（金）・26日（金）の24:30〜24:59（TVer、日テレ無料で見逃し配信を実施）。

超ときめき♡宣伝部メンバー6人に、不思議な館で休日のようにゆる〜くリラックスして過ごしてもらう！メンバー各々が持ってきた「ときめくグッズ」を使いながら「ときめくSNS写真や動画」を撮影！さらにロケの最後には…思わずときめいちゃう超貴重なパイナップルのご褒美も!?

「きみのハートにロックオンっ！」最上級にかわいくて超最強なときめきをギュッと！詰め込んだ“ときめくロケバラエティー”！

「…そんな楽しい番組になるはずだったのに。」

“ときめくロケ”は、侵食するように歪み始めた。疑惑と困惑の果てにメンバーを待ち受けていた“ぐちゃぐちゃな現実”とは？

本日9月11日（木）正午より、番組公式X（@pain_ntv）ではロケ写真や動画を随時アップ。“リアルタイム風”投稿企画も実施！

地上波での放送直後には、Huluオリジナルコンテンツの配信も。一目で心奪われるその“ときめき”をぜひお楽しみに！

◆配信情報

スペシャルコンテンツを放送終了後からHuluで独占配信

TVer、日テレ無料で見逃し配信を実施

◆番組公式X

@pain_ntv

◆番組公式Instagram

@painntv

◆番組公式TikTok

@painntv