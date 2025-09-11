◇セ・リーグ 巨人4―3広島（2025年9月10日 東京D）

真っ赤に燃える左翼席を目にした「8回の男」はそれ以上に燃えていた。同点の8回2死一、二塁、巨人・大勢は佐々木を156キロ直球で左飛に打ち取ると、大きく吠えた。1イニングを無失点に抑え、直後にチームが勝ち越して今季8勝目。41ホールドと合わせた49ホールドポイントはリーグトップを走り、16年マシソンと並んで球団最多記録だ。

「数字を積み重ねられているのは皆さんが守ってくれるおかげ。残り試合はよりいいパフォーマンスを発揮して貢献したい」

1年目から昨季まで80セーブを積み上げてきた。しかし、4年目の今季は中日からマルティネスが加入し、8回に配置転換された。昨季の反省から阿部監督が「8回の男」を最も重視したからだ。元守護神は「どんどん挑戦してタイトル争いできるぐらい活躍したい」と挑んできた。

最近は試合前から燃えている。移動時などのイヤホンを有線から、ドジャース・大谷がアンバサダーを務める「Beats」の製品へ変更。たまたま立ち寄ったコンビニで見つけると「大谷さんが宣伝してるやつやん。力ももらえるんじゃないかと思って」とその場で赤色を購入した。「赤い物を身に着けたかったけどなかなかなくて。でもこれで燃えますね」と耳から闘魂を注入し、赤く染まった左翼席を黙らせた。

5月下旬以来の4連勝で8月25日以来となる貯金1に再浮上した。12年の山口鉄也の球団記録44ホールドも視野に入る右腕は「ジャイアンツが素晴らしいチームと証明したい」と日本一しか見ていない。これで登板57試合は自己最多タイ。未知の領域でも全力で腕を振り続ける。（村井 樹）