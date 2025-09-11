セ、パ両リーグは10日、8月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セは阪神・才木浩人投手（26）、ヤクルト・村上宗隆内野手（25）、パはソフトバンク・上沢直之投手（31）、同・牧原大成内野手（32）が受賞した。才木は初、村上は22年8月度以来5度目、上沢は22年5月度以来2度目、牧原大は初。ソフトバンクからの投打同時受賞は24年6月度のモイネロ、近藤以来となった。受賞者には大樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。

ヤクルト・村上は右脇腹を痛めて前半戦を棒に振ったが、7月末に1軍に復帰して以降は圧倒的な成績を残して4番としての存在感を示している。8月は27試合で打率.291、12本塁打、22打点だった。8月30日の広島戦では全てバックスクリーンへ運ぶ1試合3発。「悔しい気持ちが続いたが、ようやく試合に出られるようになって、復帰して月間MVPを頂けて凄くうれしい」と振り返った。

▼阪神・才木（5戦4勝でプロ9年目で初受賞）初めてなので、選んでいただいて凄くありがたい。暑い時季に負けなしでやれたというのは大きい。

≪上沢4戦4勝、牧原大は.385≫8月は15勝9敗で首位を守ったソフトバンクから投打で選出された。4戦4勝の上沢＝写真＜左＞＝はチーム4人目の2桁勝利となり「チームの力になれたのはうれしい」と喜んだ。落ち幅を増やしたフォークの改良が奏功し「つかんだ感覚をなくさないようにしたい」と話した。牧原大＝同＜右＞＝は月間打率.385と攻守で活躍し「勝ちたいという気持ちで必死にプレーした結果」とプロ15年目の初受賞を受け止めた。