女優の沢口靖子（60）が初めてフジテレビ月9ドラマに主演する10月6日スタート「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00、初回15分拡大）の追加キャストが11日、同局から発表された。

新たに、安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。

2010年に始まった「絶対零度」シリーズの最新作。1、2期は上戸彩、3、4期は沢村一樹が主演を務めた。今回は特殊詐欺やサイバーテロなど巧妙化する犯罪を解決するための「情報犯罪特命対策室」の奮闘を描く物語だ。

情報犯罪を解決する刑事役の沢口を注視する謎多き官僚を、今年地上波ドラマ8作目の出演となる安田が演じる。

元システムエンジニアの調査官役に黒島。“Z世代のインテリ刑事”役の一ノ瀬とともに際立つ役どころだ。黒島はフジテレビ連続ドラマ初のレギュラー出演で、初の月9出演。2022年のTBS「クロサギ」以来3年ぶりの連ドラ出演で、同局を通じ「月9ドラマは初となるのと、久々の連続ドラマというのもあって、少し緊張しています」とコメント。「面白いドラマを届けられるように頑張りますので、是非みなさん楽しみにしてください！」と意気込んだ。

また、クセ者キャラの警部補と巡査部長に馬場園、金田。松角は室長役、板谷が日本初の女性総理大臣となる桐谷杏子役を演じる。同局「続・続・最後から二番目の恋」で中井貴一の娘役だった白本は、今度は板谷の一人娘を演じる。