4日に肺炎で82歳で死去した歌手橋幸夫（本名・橋幸男）さんの葬儀告別式が10日、東京・小石川の傳通院で営まれた。親交の深かった歌手やファンら約600人が参列し、最後の時間を過ごした。

涙雨に打たれながら、ヒット曲を背に旅立った。棺には身だしなみに人一倍気を使っていた橋さんが愛用していたくしや鏡、ステージ衣装の黒いジャケットや白い紋付き、ステージに戻るために最近仕立てたというジャケットが納められた。出棺時には橋さんの名曲を歌い継ぐため誕生した「二代目橋幸夫yH2」が「いつでも夢を」を歌唱。集まったファンも「いつでも夢を いつでも夢を」と自然と歌い出した。

作曲家吉田正門下生で、橋さんの弟弟子にあたる歌手三田明（78）が弔辞を読んだ。「62年間、ずっと先輩の背中を見ていた。弟のようにかわいがってくださって、夢のような思いでした」としのんだ。8月19日にはお見舞いへ行ったと明かし「奥さまが『声をかけてあげてください』と言ってくださり、先輩の耳もとで大きな声で声をかけたら目をパチッと開けて、顔を向けて小さくうなずかれました」と回想。最後は涙を浮かべ「あちらでは恩師の吉田先生や、遠藤実先生もお待ちになっているはずです。橋幸夫様、どうか安らかにお眠りください」。雨が強まる中、霊きゅう車のクラクションが響いた。【野見山拓樹】

○…女優吉永小百合（80）は弔電を寄せ、「突然の悲しいお知らせを受け、呆然としております」と心境を明かした。ヒット曲「いつでも夢を」でデュエットし「忙しくてなかなかご一緒に歌うことができませんでしたが、舞台では明るく優しく、私をリードしてくださいました」と当時を振り返り、「今も深く感謝しております。ご冥福を心からお祈り申します」としのんだ。

○…フリーアナウンサー徳光和夫（84）は「アルツハイマーという話を伺っていたが、元気に長生きすると思っていた。もう1度お話をしたかった」と悼んだ。デビュー時から橋さんを知っていたといい、10年の50周年コンサートでは司会を務めるなど親交が深かった。現役のまま旅立ち、「橋幸夫というブランドは最後まで輝いたまま、黄泉（よみ）の国へ行かれた」と語った。