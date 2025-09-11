桜田ひより×佐野勇斗W主演『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、志田未来、山口馬木也、結木滉星ら追加キャスト発表
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に、追加キャストとして志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が決定した。
【写真】桜田ひより×佐野勇斗『ESCAPE それは誘拐のはずだった』10.8スタート！ 完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇“
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野）はぼうぜんと立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”2人の奇妙な逃避行が始まる。
このたび、2人を追う“追跡者”として、志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が決定。逃避行を始めた2人にどのように関わっていくのか。果たして敵なのか、それとも味方なのか――。幅広いフィールドで活躍する“演技派”たちの芝居に期待が高まる。
志田が演じるのは、まだ現時点では役柄の明かせない（？）な役。今回公開されたキャラクタービジュアルの中の彼女の視線は、果たして何を見つめているのか…!? まさに「敵か味方かわからない」、謎に包まれた役どころだ。
志田は、子役時代から抜群の演技力が評価され、『14才の母〜愛するために生まれてきた〜』で連続ドラマ初主演を果たし、圧巻の演技を見せた。その後も「監察医 朝顔」シリーズ、『なんで私が神説教』など、第一線で輝き続けている。
富田が演じるのは、八神製薬創始者・恭一の娘の霧生京（きりゅう・みやこ）。桜田ひより演じる八神結以からすると叔母の関係にあたる。ただ、結以とその父親の慶志とは血のつながりはない“義理の叔母”のような複雑な関係。自身が子供を授からなかったことから、結以に強い関心を持っているが、それはただの女性同士だから？ それとも何か魂胆があってのことなのだろうか？
富田は、中学生時代に映画『アイコ十六歳』で鮮烈なデビュー以後、常に視聴者を魅了し続けてきた。現在『ちはやふる−めぐり−』に出演中で、日本テレビ系水曜ドラマに2クール連続の出演となる。
山口が演じるのは、週刊誌記者・白木広太（しらき・ひろた）。誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた彼だが、以前は大手新聞社に勤めており、生前の八神恭一に取材をしたことがある。そこで起きたある出来事が、彼の人生を大きく変えた。
山口は時代劇や舞台を中心に活躍し、俳優生活25年目の節目となった昨年、大ヒット映画『侍タイムスリッパー』で主演を務め、第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞をはじめ、数々の映画賞を受賞した。山口の日本テレビ系GP帯連続ドラマ出演は、2018年の『獣になれない私たち』以来となる。
松尾が演じるのは、警視庁少年捜査課の刑事・小宮山拓（こみやま・たく）。どうやら誘拐犯の林田大介との間には、過去に何かしらの因縁がある様子。上司の指示に従わず、何を考えているかわからない人物だ。
松尾は、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍するバイプレイヤー。自身のエッセイ『拾われた男』のドラマ化が話題となった。直近では『こんばんは、朝山家です。』と『能面検事』に出演するなど、まさに映像作品に欠かせない俳優の一人。
結木が演じるのは、誘拐犯グループの一人、山口健二（やまぐち・けんじ）。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。当初は大介の仲間だったはずだが、はたして敵なのか、味方なのか。
結木は『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』でドラマ初主演を果たし、その後も舞台、ドラマなど活動の幅を広げている実力派。日本テレビ系連続ドラマへの出演は、2023年の『ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜』以来となる。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。
※志田未来、松尾諭ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■志田未来（？？？？役）
今回、桜田さんとご一緒させていただけるということで、ぜひ（？？？）という役をやらせていただきたい！と思いました。まだ何も明かせない謎に包まれた役ではありますが、私が今まで演じたことのない役柄になっているので、今後を楽しみにしていただけると嬉しいです！ そして、結以と大介とどう物語に関わっていくのか、ドキドキしながら待っていてください!!
■松尾諭（小宮山拓役）
先の展開は僕にも分かりません。“誘拐のはずだった”とあるので、誘拐どころではないさらに大きな事件がおこるのではないでしょうか。僕の演じる小宮山は逃亡する2人を追う刑事です。最終的に2人に追いつけるのかどうかは分かりませんが、これから3ヵ月間、全力で2人を追いかけたいと思います。そして絶対に捕まえてみせます！
■山口馬木也（白木広太役）
この度、日本テレビ水曜ドラマ『ESCAPE』に、記者の白木広太役で参加させて頂くことになりました。ドラマは若い2人の逃亡劇、そんな2人は何に追われ、何から逃げるのか！ そして2人の行き着く先は！ スピード感溢れるこのドラマに振り落とされないように、衣装合わせで満場一致で決まった赤い革ジャンをトレードマークに頑張りたいと思います！
■富田靖子（霧生京役）
『ESCAPE』は手がかりが少なく、ドキドキしています！ 私が分かっているのは、桜田ひよりさん演じるハチの義理の叔母であること。義理の叔母って、何だか怪しい響きですが…。逃げるハチとリンダにとって敵か味方か、ただの傍観者なのか…分かりません。思いきって、没入しようと思います！
■結木滉星（山口健二役）
今回演じさせてもらう山口という役は私欲のために人を利用し、うまくいかないことは人のせいにするという人物です。山口という役を演じる上で、人間の負の部分と深く向き合う必要があると思っています。個人的にこういった役柄を演じさせていただく機会が少なかったので、クランクアップまで山口という人間と向き合い続け、作品全体のアクセントとなれるように全力で突き進んでいきます。新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』ぜひご覧ください。
