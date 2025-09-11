「セント・フォース」の美女アナウンサー・刈川くるみ、デート風グラビアで抜群スタイルを発揮
アナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、人気アナウンサー3名が、11日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）41号に登場。美しすぎるグラビアを披露し本誌を飾った。
【別カット】刈川くるみアナのキュートすぎる浴衣ショット（ほか6枚）
表紙＆巻頭グラビアに登場するのは、『Oha!4 NEWS LIVE』『日テレNEWS24』に出演中の刈川くるみだ。清楚で優しさ溢れる笑顔と抜群のスタイル、まさに才色兼備を絵に描いたような刈川と、デート気分を味わえる癒され度100％グラビアが掲載される。
センターグラビアを飾るのは、アナウンサー業以外でもファッション・美容とさまざまな形で情報を発信し、SNSでも注目を集めている沖田愛加がソロ初登場。バカンスをテーマに、麦わら帽子に白いミニワンピース姿やデニムショートパンツ姿など、カジュアルなリゾート風スタイルは必見。
さらに、巻末グラビアには、TBS『サンデーモーニング』に出演中の杉浦みずきがソロ初登場。スラッと長身なスタイルが美しい彼女が、テーマパークで無邪気に楽しむ姿や部屋着でリラックスしている素顔を見せる。
【別カット】刈川くるみアナのキュートすぎる浴衣ショット（ほか6枚）
表紙＆巻頭グラビアに登場するのは、『Oha!4 NEWS LIVE』『日テレNEWS24』に出演中の刈川くるみだ。清楚で優しさ溢れる笑顔と抜群のスタイル、まさに才色兼備を絵に描いたような刈川と、デート気分を味わえる癒され度100％グラビアが掲載される。
さらに、巻末グラビアには、TBS『サンデーモーニング』に出演中の杉浦みずきがソロ初登場。スラッと長身なスタイルが美しい彼女が、テーマパークで無邪気に楽しむ姿や部屋着でリラックスしている素顔を見せる。