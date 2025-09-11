◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

どの打順よりも、一番気楽に打っているように感じる。「２番・キャベッジ」は据わりがいい。初回に２点を先制された直後の一発。甘い球を見事に捉えた。流れを引き戻す最高のタイミングだったし、２番に据えた阿部監督の期待通りだと思う。６回の第３打席で見せた強引さをなくせば、もっと数字は上がる。７回２死満塁は完全に打ち損じた。

しかし、ようやく打順が落ち着いてきたな。３番の泉口から岡本、岸田のクリーンアップは今季の集大成と言っていい。軸が決まれば次に、１、２番を誰にするか。状態が上がってきたキャベッジがカギを握り、打順別で見ると２試合の８番を除いて、２番だけ打率３割を超える。相手は３番に回したくないから２番で勝負する。ストライクゾーンが多くなり、変化球も減る。迷いが消えれば、助っ人はそれなりに実力を発揮してくる。

先頭で出た４回は３、４番が凡退後、５番の岸田が左中間席に同点２ランを放った。捕手としての成長が打席につながり、知恵を生かせるようになった。上位打線が機能すれば、吉川を８番のままでいける。さらに坂本を代打の切り札で使える。この日のような大歓声は大きな武器になるはずだ。ＣＳに向けて攻撃が形になってきたのは良い材料だ。（高橋 由伸）