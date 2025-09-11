母になった黒島結菜、月9初出演「少し緊張しています（笑）」【コメント全文】
俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の追加キャストが11日、発表となった。安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
黒島が演じるのは、DICT＜ディクト＞のメンバーで調査官・清水紗枝（しみず・さえ）。専門学校卒の元SE（システムエンジニア）。その知識とスキルを買われて警視庁に入庁。高度化・巧妙化する情報犯罪、特にインターネット上の犯罪に対応するエキスパートとして活動してきた。逮捕権を持たないため、DICT＜ディクト＞のメインルームに常駐し、サイバー空間から事件の本質に迫るキーパーソン。ショートスリーパーで、一人で黙々と作業をするのが好きなマイペースな性格。そのデータ収集と解析力を「天才」と評されるが、自身は「努力型」だと謙遜する。
黒島は、月9枠への初登場となり、主演・沢口とは今回が初共演となる。2024年1月に俳優の宮沢氷魚とのパートナー関係を公表し、同年7月に第1子出産を報告したが、久々の連ドラ出演となる。
■黒島結菜
これまでたくさんシリーズ化されている人気ドラマに出演することができ、本当にありがたいですし、新シリーズとなるので、これまでとは違った魅力のドラマにできるといいなと思いました。月9ドラマは初となるのと、久々の連続ドラマというのもあって、少し緊張しています（笑）。この作品の印象は、スピード感があって、場面がテンポよく切り替わっていくようなイメージで、撮影が楽しみです。私が演じる紗枝は、まず衣装が特徴的です！すごく斬新で、明るくて、いろんな色を使った衣装が多いので、個人的には注目ポイントですね。
そして、いろんな情報を集めていく人物で、オタクっぽくなりがちな印象だけれど、それでいてラフな雰囲気を持つキャラクターにできたらいいなと思います。初共演の沢口さんの印象は、“大人でパリッとかっこいい女性”というイメージでしたが、実際にお会いしたときに意外と小柄でかわいらしい方だなと思いました。二宮というキャラクターもお茶目な一面があったりするので沢口さんがどういう風に演じられるのかすごく楽しみにしています。皆さんに面白いドラマを届けられるように頑張りますので、是非みなさん楽しみにしてください！
