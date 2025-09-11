安田顕、地上波ドラマ今年8作目「本当にありがたい」 月9『絶対零度』で内閣官房副長官役【コメント全文】
俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の追加キャストが11日、発表となった。安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。
【写真】髪バッサリ！主演を務める沢口靖子
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
安田が演じるのは、内閣官房副長官の佐生新次郎（さしょう・しんじろう）。首相官邸を陰で支える参謀であり、政権中枢の実務を一手に担う、頭脳明晰な官僚。総理から一目置かれていて、立場上マスコミに顔が出ないことを逆手に取り、各省庁との調整役を巧みに果たしている。警察庁から官邸に出向してきた過去を持ち、国内の治安、国家安全保障に関わる領域のプロフェッショナル。公安をはじめとする警察機構との太いパイプを駆使して官僚組織を自在に操る。一見すると誠実で忠実な官僚に見えるが、時折見せる沈黙や回避的な態度、そして言動の端々から、“何かを隠している”ような不穏な気配が漂う。
さらに佐生は、二宮が所属する「情報犯罪特命対策室」（以下：DICT＜ディクト＞）の立ち上げを総理とともに主導した人物。佐生が警視庁内の各課よりスペシャリストを選出して立ち上げたのだが、二宮は佐生が選んだ人物ではなく、それ故に佐生は組織内での二宮の動きを注視している。また、国家におけるDICT＜ディクト＞の必要性や組織のイメージアップ向上を推し進めており、組織の成果を上げるためなら独自のルートを使った多少強引な情報収集もやってのけ、組織を影でバックアップしている。しかし、その行動が総理への忠誠心からなのか、それとも別の意図によるものなのかは誰にもわからない。周囲から一目置かれながらも「信用していいのか分からない」と危ぶまれる存在。そしてやがて、佐生の“本当の目的”が明らかになっていく。
■安田顕
（今年出演の地上波ドラマ8作品目と聞いて）本当にありがたいことです。今作で描かれる“情報犯罪”は皆さんの日々の生活に直接関係する犯罪ではあるのですが、私が演じる佐生から見ると、その犯罪が目指すところはもっと大きな犯罪へとつながるんだと思います。そんなスケールの大きさを脚本から感じました。佐生は官房副長官ですが、警察庁からの出向という形で官僚入りした人物です。選挙に左右される政治家より合理的に事を進められる警察庁のキャリアを選んだところが佐生らしさを表していて、問題に直面したとき、百人を救うために一人の犠牲はやむを得ないという合理的判断も持っている人なのかなと思います。
主演の沢口さんとは『コントの劇場 〜The Actors' Comedy〜』で一度ご一緒させていただきました。自分が子供の頃に映画館で久々に『ゴジラ』が上映されたんです。その作品に当時『東宝シンデレラ』でグランプリを受賞された沢口さんが出演していらっしゃって、僕の世代としてはその『ゴジラ』がすごく印象に残っています。そこからずっと第一線で活躍されている方と、今こうして同じ作品の中でご一緒できるのは俳優冥利（みょうり）に尽きます。皆さんがテレビを楽しんでいただけるように、エンターテインメントを楽しんでいただけるように、このドラマを楽しみにして待っていただけるように、作り手の一人として頑張って臨んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
